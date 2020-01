Ireni Avbelj dalo prav tudi vrhovno sodišče

Irena Avbelj je osvojila kar 20 kolajn na velikih tekmovanjih. FOTO: Matej Družnik/Delo



Sodba že pravnomočna

Nekdanji uspešni slovenski padalki, ki so jo avgusta lani v letalskem muzeju v kalifornijskem Riversidu sprejeli v mednarodno hišo slavnih padalcev, je v sporu proti državi dalo prav tudi vrhovno sodišče, danes piše Dnevnik.Vrhovno sodišče je po poročanju Dnevnika zavrnilo zahtevek državnega odvetništva po reviziji postopka, v katerem si je nekdanja vrhunska športnica Avbljeva po strahotni nesreči na evropskem prvenstvu v Kikindi leta 2011 od države priborila odškodnino in rento zaradi posledic nesreče. Država si je s tem nakopala še dodatnih dva tisoč evrov stroškov.Avbljevi je na EP 2011 zatajilo padalo, strmoglavila je na tla in za las ušla smrti, piše Dnevnik. A zaradi hudih poškodb, ki so zahtevale kar 18 operacij, pa še danes čuti posledice. Avbljeva je bila takrat uslužbenka Slovenske vojske in na podlagi dveh ukazov njenih nadrejenih se je sicer civilnega tekmovanja tudi udeležila.Leta 2014 je proti ministrstvu za obrambo vložila odškodninsko tožbo zaradi poškodbe pri delu in upala na poravnavo, v katero pa ministrstvo ni privolilo. Nato je stekel postopek in Avbljeva je bila pri tem uspešna, njeno zmago v boju za odškodnino je novembra lani potrdilo tudi višje sodišče.Avbljevi je tako pripadalo 75.000 evrov odškodnine in slabih 500 evrov mesečne rente. Po grobih izračunih se je vmes nabralo še za 25.000 zamudnih obresti. Sodba je postala pravnomočna, je pa državno odvetništvo na vrhovno sodišče vložilo še zahtevek za revizijo postopka.Vrhovno sodišče je revizijo sicer dopustilo, vrhovni sodniki pa so jo pred nekaj dnevi v celoti zavrnili. »Tožnica se je poškodovala v svojem delovnem času, poškodba je bila posledica nesreče pri delu,« so nedvoumno zapisali vrhovni sodniki in dejstvo, da je šlo za civilno tekmovanje, ocenilo kot nepomembno, še piše Dnevnik. Odločitev je senat dveh sodnic in treh sodnikov sprejel soglasno.Nekdanja telovadka, plavalka in potapljačica iz Ljubljane, ki je največje sledi pustila v padalstvu in paraskiju, je na največjih civilnih in vojaških mednarodnih tekmovanjih na svetu in v Evropi osvojila kar 20 zlatih, 11 srebrnih in šest bronastih odličij.