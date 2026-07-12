Slavni irski bojevnik se je osmešil, po slabi minuti je sodnik prekinil borbo

Dolgo pričakovani povratek enega do zvezdnikov v mešanih borilnih veščin Conorja McGregorja v oktogon se je na prireditvi UFC 329 v Las Vegasu končal precej prej, kot so pričakovali organizatorji in gledalci. Irski borec si je že v uvodnih sekundah dvoboja proti Maxu Hollowayu poškodoval koleno, sodnik pa je zaradi njegove nezmožnosti nadaljevanja borbo prekinil po manj kot minuti.

Sedemintridesetletni McGregor je po petletnem premoru dvoboj začel odločno. Že ob prvem udarcu z nogo je po neuspelem poskusu nerodno doskočil in si poškodoval koleno. Izgubil je ravnotežje ter obležal na tleh.

Holloway je prevzel pobudo in poškodovanega tekmeca zasul z udarci. McGregor se je sicer pobral, vendar je ob novem poskusu udarca z nogo znova izgubil oporo in padel. Kljub očitnim bolečinam je še enkrat vstal in skušal nadaljevati dvoboj, nato pa se je po izmenjavi udarcev ponovno zgrudil.

Poškodba je bila prehuda, po slabi minuti Conor McGregor ni mogel več nadaljevati boja. FOTO: Ian Maule/Getty Images Via AFP

Ko je sodnik Mike Beltran ocenil, da McGregor zaradi poškodbe ne more več varno nadaljevati, je dvoboj prekinil. Namesto športnega vrhunca večera se je dogodek končal z razočaranjem za več tisoč navijačev v razprodani dvorani T-Mobile Arena.

»Koleno je uničeno. Pred dvobojem nisem imel nobene poškodbe. Med pripravami in tik pred borbo sem brez težav izvajal udarce z nogami. To se je zgodilo povsem nepričakovano,« je zapisal na družbenem omrežju X.

McGregorjeva vrnitev je bila ena od najbolj pričakovanih dogodkov v zgodovini organizacije UFC. McGregor je nazadnje nastopil leta 2021, ko si je v dvoboju z Dustinom Poirierjem zlomil nogo. Po dolgotrajnem okrevanju so njegovo vrnitev večkrat preložili zaradi zdravstvenih težav in drugih zapletov.

Kljub klavrnemu razpletu spektakularnega povratka predsednik UFC Dana White ni bil razočaran. Razkril je, da je prireditev z vstopninami ustvarila 22 milijonov evrov prihodkov, največ v zgodovini UFC.