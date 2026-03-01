Italijan odbil španske napade, prvak končal s spuščeno gumo

Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je zmagovalec uvodne dirke svetovnega prvenstva v razredu motoGP. Na veliki nagradi Tajske v Buriramu je drugo mesto osvojil Španec Pedro Acosta (KTM), tretje pa njegov rojak Raul Fernandez (Aprilia).

Današnjo klasično dirko je s prvega mesta začel prav Bezzecchi, ki je bil najhitrejši v kvalifikacijah, z drugega mesta je startal Marc Marquez (Ducati), tretji Fernandez. Acosta je začel s šestega mesta.

Start 26 krogov dolge dirke je minil brez posebnosti, le da sta si Bezzecchi in Fernandez na apriliah hitro privozila lepo prednost. To sta zanesljivo tudi držala, posebej Bezzecchi je deloval izvrstno in tekmece že sredi dirke pustil več kot tri sekunde za sabo ter nato prednost še povečal.

Na tretjem mestu se je sprva ustalil Acosta, ki ga je sicer lovil Marc Marquez, a je ta dirko končal v 21. krogu, potem ko mu je spustila zadnja guma. Za nameček je malce za njim odstopil še Alex Marquez (Ducati), tako da sta brez uvrstitve ostala najboljša z lanske dirke na tem dirkališču. Acosta pa je v nadaljevanju napadel še Fernandeza in si zanesljivo privozil drugo mesto s sicer več kot petimi sekundami zaostanka za Bezzecchijem.

Branilec naslova svetovnega prvaka v razredu MotoGP Marc Marquez je odstopil v 26. krogu. FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters

Sprintersko dirko je v soboto dobil Acosta pred branilcem naslova Marcom Marquezom in Fernandezom.

V razredu moto2, kjer so zaradi hudih padcev, za zdaj ni poročil o hujših poškodbah, morali kar trikrat startati po dvakratni prekinitvi dirke, je na koncu prevladovala španska dirkaška sekcija. Prva štiri mesta so namreč zasedli Daniel Holgado, Ivan Ortola (+0,553), Izan Guevara (+0,991) in Manuel Gonzalez (+1,315).

V moto3 je slavil Španec David Almansa, ki je za vsega tri tisočinke sekunde ugnal rojaka Maxima Quilesa, tretji je bil Argentinec Valentin Perrone.

Motociklistično karavano naslednja preizkušnja čaka 22. marca v Goianii v Braziliji.