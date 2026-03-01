  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Italijan odbil španske napade, prvak končal s spuščeno gumo

Italijan Marco Bezzecchi je zmagovalec uvodne dirke svetovnega prvenstva v razredu motoGP v Burirarmu. Drugi Španec Pedro Acosta, tretji Raul Fernandez
Italijan Marco Bezzecchi je začel sezono kot je končal minulo, z zmago. Najhitrejši je bil že tretjič zapored. FOTO: Lillian Suwanrumpha/AFP
Galerija
Italijan Marco Bezzecchi je začel sezono kot je končal minulo, z zmago. Najhitrejši je bil že tretjič zapored. FOTO: Lillian Suwanrumpha/AFP
Gorazd Nejedly
1. 3. 2026 | 10:26
1. 3. 2026 | 10:26
2:26
A+A-

Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je zmagovalec uvodne dirke svetovnega prvenstva v razredu motoGP. Na veliki nagradi Tajske v Buriramu je drugo mesto osvojil Španec Pedro Acosta (KTM), tretje pa njegov rojak Raul Fernandez (Aprilia).

Današnjo klasično dirko je s prvega mesta začel prav Bezzecchi, ki je bil najhitrejši v kvalifikacijah, z drugega mesta je startal Marc Marquez (Ducati), tretji Fernandez. Acosta je začel s šestega mesta.

Start 26 krogov dolge dirke je minil brez posebnosti, le da sta si Bezzecchi in Fernandez na apriliah hitro privozila lepo prednost. To sta zanesljivo tudi držala, posebej Bezzecchi je deloval izvrstno in tekmece že sredi dirke pustil več kot tri sekunde za sabo ter nato prednost še povečal.

Na tretjem mestu se je sprva ustalil Acosta, ki ga je sicer lovil Marc Marquez, a je ta dirko končal v 21. krogu, potem ko mu je spustila zadnja guma. Za nameček je malce za njim odstopil še Alex Marquez (Ducati), tako da sta brez uvrstitve ostala najboljša z lanske dirke na tem dirkališču. Acosta pa je v nadaljevanju napadel še Fernandeza in si zanesljivo privozil drugo mesto s sicer več kot petimi sekundami zaostanka za Bezzecchijem.

Branilec naslova svetovnega prvaka v razredu MotoGP Marc Marquez je odstopil v 26. krogu. FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters
Branilec naslova svetovnega prvaka v razredu MotoGP Marc Marquez je odstopil v 26. krogu. FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters

Sprintersko dirko je v soboto dobil Acosta pred branilcem naslova Marcom Marquezom in Fernandezom.

V razredu moto2, kjer so zaradi hudih padcev, za zdaj ni poročil o hujših poškodbah, morali kar trikrat startati po dvakratni prekinitvi dirke, je na koncu prevladovala španska dirkaška sekcija. Prva štiri mesta so namreč zasedli Daniel Holgado, Ivan Ortola (+0,553), Izan Guevara (+0,991) in Manuel Gonzalez (+1,315).

V moto3 je slavil Španec David Almansa, ki je za vsega tri tisočinke sekunde ugnal rojaka Maxima Quilesa, tretji je bil Argentinec Valentin Perrone.

Motociklistično karavano naslednja preizkušnja čaka 22. marca v Goianii v Braziliji.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
VN Tajske

Marquez po kazni zaradi oviranja zmago tik pred ciljem prepustil Acosti

Na zmagovalnem odru so bili tokrat le Španci, klasična dirka bo v nedeljo.
28. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Šport  |  Drugo
MotoGP

V Španiji za konec italijansko slavje

Na zadnji dirki sezone SP v motociklizmu je bil najhitrejši Italijan Marco Bezzecchi. Naslov prvaka si je že pred časom zagotovil Marc Marquez.
16. 11. 2025 | 16:09
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motogp

Popolna prevlada španskih mojstrov hitrosti v Spielbergu

Španski motociklist Marc Marquez je vnovič dokazal, zakaj velja za enega največjih mojstrov tega športa.
16. 8. 2025 | 16:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
28. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Domen Prevc: Najtežje mi je zaradi otrok

Domen Prevc tretji v kvalifikacijah za današnjo tekmo na letalnici na Kulmu. Diskvalifikacija Anžeta Laniška. Najboljši mladi Avstrijec Stephan Embacher.
Miha Šimnovec 28. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Napad na Iran

Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

     V živo: Iran obnovil napade v Arabskem zalivu, Izrael vrača udarec

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
1. 3. 2026 | 05:23
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

motoGPMarc MarquezMarco BezzecchimotociklizemTajska

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Razno
Vredno branja

Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
Dejan Mijović 1. 3. 2026 | 10:44
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Svet so ljudje

Znano, kdo je povezal Epsteina in princa Andrewa – vedno je deloval v ozadju

Kdo je tretji človek? Njegovo ime se pojavlja v več kot 7000 nedavno objavljenih datotekah.
1. 3. 2026 | 10:40
Preberite več
Šport  |  Drugo
VN Tajske

Italijan odbil španske napade, prvak končal s spuščeno gumo

Italijan Marco Bezzecchi je zmagovalec uvodne dirke svetovnega prvenstva v razredu motoGP v Burirarmu. Drugi Španec Pedro Acosta, tretji Raul Fernandez
Gorazd Nejedly 1. 3. 2026 | 10:26
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

April v Beogradu in vsi odtenki rožnate

Ne, to ni zgolj naslov pesmi, verz ali metafora. To je natančno določen trenutek v koledarju, ko se Beograd preneha braniti pred časom in ga začne sprejemati.
1. 3. 2026 | 10:00
Preberite več
Nedelo
Vredno branja

Zgodba o nedrčku

S perilom je mogoče povedati marsikaj o ženski emancipaciji in družbenih prelomnicah. Ena od njih je bila tudi pubuda My Voice, My Choice Inštituta 8. marec.
Urša Izgoršek 1. 3. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
VN Tajske

Italijan odbil španske napade, prvak končal s spuščeno gumo

Italijan Marco Bezzecchi je zmagovalec uvodne dirke svetovnega prvenstva v razredu motoGP v Burirarmu. Drugi Španec Pedro Acosta, tretji Raul Fernandez
Gorazd Nejedly 1. 3. 2026 | 10:26
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

April v Beogradu in vsi odtenki rožnate

Ne, to ni zgolj naslov pesmi, verz ali metafora. To je natančno določen trenutek v koledarju, ko se Beograd preneha braniti pred časom in ga začne sprejemati.
1. 3. 2026 | 10:00
Preberite več
Nedelo
Vredno branja

Zgodba o nedrčku

S perilom je mogoče povedati marsikaj o ženski emancipaciji in družbenih prelomnicah. Ena od njih je bila tudi pubuda My Voice, My Choice Inštituta 8. marec.
Urša Izgoršek 1. 3. 2026 | 10:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Ženske

Trendi, ki jih ne smete zamuditi

Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
1. 9. 2020 | 12:58
Preberite več
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo