Italijani niso dojeli resnosti nevarnosti, Kitajci gospodje pri virusu in plačilu

Kapetan Tine Urnaut in soigralci so na domačem evropskem prvenstvu do naslova podprvakov prišli tudi po polfinalni zmagi nad svetovnimi prvaki Poljaki. FOTO: Uroš Hočevar

Tine Urnaut in Dejan Vinčić čakata tudi še na nastop v elitni ligi narodov, s slovenske strani že nekaj časa zasluženo priiigran, a s strani svetovne zveze dolgo odrekan. FOTO: Uroš Hočevar

Odličen poznavalec Italije Če kdo pozna Italijo, potem jo Tine Urnaut. Izmed tujih klubov je na Apeninskem polotoku igral za Piacenzo, San Giustino, Vibo Valentio, Latino, Trentino in Modeno, Monza v letošnjem tekmovalnem obdobju po preložitvi kitajske sezone pri prvaku Šanghaj Golden Age zaradi virusa še čaka na njegovo uradno tekmo. Reprezentančnemu kapetanu je v izbrani vrsti trener Italijan Alberto Giuliani, ta bo v novi sezoni po razhodu s turškim Halkbankom v pretekli spet klubsko dejaven. Prevzel bo vodenje poljske ekipe Asseco Resovia iz Rzeszowa, z njim iz Trentina prihaja tudi sprejemalec Klemen Čebulj.



- Italija je odbojkarska obljubljena dežela, »azzurri« so reprezentančna, klubska in tudi finančna velesila. In moč velesile je potrebna v teh trenutkih virusne krize, boj je na Apeninskem polotoku ogorčen in krut, vsakdanjik pa na svoji koži doživlja tudi kapetan slovenske odbojkarske reprezentance»Po Šanghaju, ko je Kitajsko zajela epidemija koronavirusa, sem se najprej vrnil v domovino, bil nekaj dni na Koroškem, zdaj pa sem v Trentu. Preselil sem se v petek, potem ko sem bil od 3. februarja v Monzi. V Trentu sem zaradi vsem znanih razmer v Italiji v izolaciji skupaj z dekletom.«»Da, sporočili so mi, da bodo 1. aprila v javnost dali omenjeno lažno novico.«»Dokler bom zdrav in dokler bom igral kakovostno odbojko, bom pomagal, da si priigramo čimveč uspehov.«»Zavedali so se, da je stvar resna, da je treba takoj ukrepati in zajeziti virus. Zaprli so mesta, ni bilo javnih prevozov, začeli so tudi delati od doma.«»Minilo je kar nekaj časa, da so dojeli resnost nevarnosti tega virusa. Denimo, na začetku so bili bari in restavracije še naprej odprti, do 18. ure, noter si lahko prišel, če si imel prostor, kamor si se lahko usedel. Tudi tekma nogometne lige prvakov med Atalanto in Valencio je bila recimo veliko zbirališče ljudi. Vse je virusu le dajalo možnost, da se širi. Kitajci pa so že na začetku zapovedali, da v športnih panogah ni igranja.«»Zaradi epidemije se državno prvenstvo sploh ni začelo. Zdaj še čakam na njihovo odločitev, ali se bo igralo ali ne. So pa bili Kitajci gospodje, za Šanghaj nisem odigral nobene tekme, oktobra in novembra sem imel dogovor, da zaradi višje ravni vadbe v Italiji pred sezono treniram tam, a niso rekli, da me ne bodo plačali. Prihodke do določene stopnje so prispevali, kar je od njih zelo pozitivno.«»No, že v Monzi sem čas preživel v karanteni v hotelu. Resda smo trenirali, a smo bili pri vadbi zelo pazljivi. Predsednica kluba je zdravnica, zato je takoj uvedla varnostne ukrepe, da ne bi tvegali okužb. Klub ima svojo dvorano, zato na začetku ni bilo ukinitve vadbe. V fitnesu se je delalo po skupinah.Zdaj vse stoji, prepovedani so tudi treningi. Čakamo 15. april, ko bo italijanska vlada spet odločala o ukrepih in pravilih, najprej se bo predvsem videlo, kaj je z nogometno sezono.«»Doma seveda želim biti kar se da dejaven, pač, da ne bi izgubil mišične mase. Uporabljam elastike, manjše uteži, delam trebušnjake, sklece. V času, ki mi preostane, gledam filme, veliko sem na playstationu. No, če se mi kdo želi pridružiti, ga kar vabim na skupno igranje.Ker sem komaj prišel v Trento, se po telefonu še nisem slišal z reprezentančnim soigralcem, ki igra za domači Trentino, bo pa to seveda prišlo na vrsto.«»Po družbenem stanju videno, položaj ni rožnat. Omenjajo možnost ligaškega zagona v mesecih maju, juniju, ...«»Težko komentiram te zadeve. Všeč mi je, da so stvari zaradi virusa vzeli bolj resno kot v Italiji in se tudi prej odzvali. Družabno so mnogo hitreje kot tukaj odredili distanciranje, ljudi napotili na delo od doma.Resnično upam, da v Sloveniji pri virusu in okužbah ne bo prišlo tako daleč kot v Italiji, ko denimo bolnišnice ne morejo več sprejemati ljudi.Za nadaljevanje igranja bi moralo biti poskrbljeno, da ne bi bilo nepotrebnega tveganja, saj so drugače vsi ogroženi, igralci, funkcionarji, gledalci. V nekaterih ligah so za prvake razglasili tiste, ki so do trenutka ustavitve igranja zbrali največ točk. V Rusiji je najboljši Lokomotiv iz Novosibirska, pri odbojkaricah Dinamo Kazan.Je pa to zanimivo, saj so v Rusiji zadnji od vseh kljub pandemiji še vedno igrali državno prvenstvo. A potem je prišla okužba francoskega zvezdnikaiz kazanskega Zenita, prekinitev prvenstva je bila prava odločitev.«»Seveda nam je žal, to je bila priložnost za nastop v Tokiu, olimpijske igre so sanje vsakega športnika. Proti Franciji smo veliko energije porabili v prvih dveh nizih, v tretjem pa iz rok izpustili priložnost, da bi dokončali Francoze.S spremembo podajalca so si opomogli. Res nam je zelo žal, saj smo v dveh nizih in pol odigrali najboljšo odbojko v zadnjih nekaj letih. Preložitev olimpijskih iger pa je prava poteza, z letošnjo izvedbo bi ogrozili zdravje, ne le športnikov, tudi funkcionarjev in prostovoljcev. Želim si, da se vse čimprej umiri, da se vrnemo v stvarnost.«»No, prej so nam jo odrekali s spregledom naše kakovosti, češ, da nismo finančno zanimiva država. Tokrat pa bomo en turnir, kar je najbolj pomembno, odigrali tudi pred domačo publiko. A zdaj je šport na drugem tiru, najpomembnejše je zdravje in da se čimbolj zajezi virus.«»Na družabnih omrežjih smo pozvali, da vsi stopimo skupaj, seveda tako, da se socialno distanciramo. Da se odpovemo tistemu družabnemu, ki se nam je do zdaj zdelo normalno. Slovenija se je v krizi zelo pozitivno odzvala, vidim, da gredo stvari v pravo smer, z namenom, da se okužba ne razširi.Če pa gre v tej izolaciji nekdo v naravo, seveda sam, to ne pomeni, da se tega ne sme storiti.«