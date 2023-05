Italijanka ustavila Marušo Štangar

V Dohi se je z dvoboji v najnižjih kategorijah začelo 36. svetovno prvenstvo v judu (z nagradnim skladom 998.000 evrov). Slovenska reprezentanta Maruša Štangar (do 48 kg) in David Štarkel (do 60 kg) se nista uvrstila v današnje popoldanske izločilne boje. Medtem ko je judoistka Olimpije po dveh zmagah in porazu pristala na devetem mestu, je član Impola ostal brez uvrstitve.

Maruša Štangar je v uvodnem krogu po treh minutah in pol z iponom premagala Južnoafričanko Geronay Whitebooi (10:0), v drugem je s končnim prijemom v podaljšku (po skupno sedmih minutah in 41 sekundah) ugnala še Izraelko Shiro Rishony (10:0), nakar je morala v tretjem po 45 sekundah priznati premoč Italijanki Assunti Scutto, bronasti na lanskem svetovnem prvenstvu v Taškentu.

»Ker se je dvoboj z Assunto razpletel popolnoma drugače, kot sem si želela, sem zelo razočarana. Zadovoljna pa sem z uvodnima dvema borbama, saj sem se z dvema zmagama uvrstila med najboljših 16, kar mi je prineslo dragocene točke za svetovno lestvico in v kvalifikacijah za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu,« je dejala 25-letna Ljubljančanka.

V moški najnižji kategoriji do 60 kilogramov se je pod slovensko zastavo boril David Štarkel, ki pa je že v uvodnem krogu naletel na previsoko oviro. Postavil mu jo je Tajvanec Chong-You Lin, ki je zmagal z vazarijem (0:7) in tako hitro pokopal upe našega judoista, da bi dosegel uvrstitev.

Jutri slovensko zastopstvo na svetovnem prvenstvu v Dohi ne bo imelo svojega tekmovalca, pojutrišnjem pa bosta naše barve branila Kaja Kajzer (do 57 kg) in Martin Hojak (do 73 kg).