Italijanski asi so bili premočni, azzurri petič svetovni prvaki

Odbojkarji Italije so drugič zapovrstjo postali svetovni prvaki. V finalu prvenstva na Filipinih so v Pasay Cityju premagali Bolgarijo s 3:1 (21, 17, -17, 10). Za Italijane je to peti naslov in šesta kolajna na svetovnih prvenstvih, šest jih imajo tudi Bolgari, ob štirih bronastih je bila to njihova druga srebrna.

Bolgari, ki so v finalu igrali prvič po 50 letih, zadnjo medaljo pa so osvojili leta 2005, so bili v polju tekmecem povsem enakovredni. Dokazali so, da so zasluženo v finalu, v katerem pa se z Italijani z izjemo tretjega niza vendarle niso mogli resneje kosati.

In to z enega samega razloga. Branilci naslova so namreč fantastično servirali, Mattia Bottolo in Yuri Romano sta povsem razbila bolgarski sprejem. Italijani so dosegli kar 13 asov, Bottolo sedem, Romano pa pet.

Poljska je osvojila tretje mesto. V malem finalu je s 3:1 (18, -23, 22, 21) premagala največje presenečenje tekmovanja Češko. Za Poljake, zmagovalce letošnje lige narodov, je to šesto odličje na svetovnih prvenstvih, trem zlatim in dvema srebrnima so dodali prvo bronasto.

Izbranci srbskega selektorja so upravičili vlogo favorita, a lahkega dela niso imeli. Čehi so se jim dobro upirali, odločilen je bil tretji niz, ki so ga favoriti dobili v končnici.

Čehi, ki so že z uvrstitvijo v polfinale zabeležili najboljšo uvrstitev, od kar so se ločili s Slovaško, so tekmo sicer slabo začeli. Kmalu so si nabrali zaostanek, gladko izgubili prvi niz, bolje jim ni kazalo niti na začetku drugega. A so še pravočasno ujeli ritem, izničili zaostanek in v končnici druga niza prišli do izenačenja.

Tudi v tretjem nizu so bili povsem enakovreden tekmec, v končnici pa je bil za njih usoden poljski blok. V četrtem nizu je bilo že videti, da so se predali, a so se z borbeno igro približali na 17:19. Toda končnica je vendarle pripadla boljši reprezentanci.

V njej je bil s 25 točkami najučinkovitejši Wilfredo Leon, od tega je tri dosegel z blokom, korektor Kewin Sasak, ki je na tem mestu zamenjal poškodovanega Bartosza Kureka, se je izkazal s servisi, dosegel je tri ase. Pri Čehih je 19 točk vknjižil Lukaš Vašina.

Slovenija je izpadla v osmini finala proti ZDA in zasedla 11. mesto.