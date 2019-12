Italijanski blok ustavil bankirke

Siena - Odbojkarice Nove KBM Branik so izgubile tudi tretjo tekmo skupine B lige prvakinj. V Sieni jih je premagala favorizirana ekipa Savino Del Bene iz Scandicci s 3:0 (16, 22, 16).



Mariborčanke si pred tekmo niso delale iluzij, da bi lahko premagale Italijanke. Želele so si vsaj častni niz, se temu približale v drugem, toda kakovostna razlika je bila prevelika, precej višje Italijanke, ki so z lahkoto izničile tudi visok zaostanek, jim tega niso dopustile.



Mariborske bankirke bodo naslednjo tekmo igrale 23. januarja, gostovale bodo pri turškemu Vakifbanku v Istanbulu.