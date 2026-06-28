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Italijanski oreh vendarle pretrd

Po zmagah v Stožicah s Kanado, z Bolgarijo in Brazilijo so naši odbojkarji morali priznati premoč zahodnim sosedom.
Jan Kozamernik in Rok Možič sta garala na vso moč. FOTO: Aleš Oblak
Galerija
Jan Kozamernik in Rok Možič sta garala na vso moč. FOTO: Aleš Oblak
STA, Š. R.
28. 6. 2026 | 22:54
2:05
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Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na osmi tekmi lige narodov in četrti na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1:3 (23, -19, -18, -20; Možič 19, Štern13, Kozamernik 5, Urnaut, Mujanović po 4, Štalekar 2, Planinšič, Bračko, Kržič po1). Slovenski odbojkarji so po treh zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa drugega v ligi, v kateri so doslej zbrali šest zmag.

Slovenski odbojkarji so po treh tesnih zmagah in porazu na Kitajskem ob podpori domačega občinstva v slovenski prestolnici igrali izvrstno. Z borbeno igro so premagali Kanado in Bolgarijo, v soboto pa nadigrali Brazilce ter skočili na drugo mesto lige in napredovali na peto mesto na svetovni lestvici.

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Vročica odbojkarske noči s slovenskim pečatom

Toda izbrance italijanskega stratega Fabia Solija je tokrat čakala še  zelo kakovostna reprezentanca Italije. Petkratni svetovni prvaki, ki še ne igrajo v povsem udarni postavi, iščejo pravo formo, na turnirju v Ljubljani so pred tem izgubili z Bolgari in Ukrajinci ter premagali Brazilijo.

Slovenci so se s sedemkratnimi evropskimi prvaki že večkrat merili, med drugim šestkrat v ligi narodov. V tem tekmovanju sta se ekipi tudi zadnjič pomerili, lani je obe tekmi, eno na zaključnem turnirju, dobila italijanska reprezentanca, sicer druga na svetu.

Tine Urnaut je že vrsto let kapetan slovenske reprezentance. FOTO: dokumentacija Dela
Tine Urnaut je že vrsto let kapetan slovenske reprezentance. FOTO: dokumentacija Dela

Zahodni sosedi so bili znova pretrd oreh za slovensko reprezentanco, ki tako domači turnir zaključuje s tremi zmagami in enim porazom. S šestimi zmagami in dvema porazoma na lestvici lige narodov ostaja v samem vrhu.

Slovenci bodo tretji in hkrati zadnji turnir rednega dela lige med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu, kjer bodo tekmeci Nemci, Iranci, Turki in Srbi.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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