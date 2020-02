Ivan Trajković računa na nedeljsko zmago v Stožicah

Divković: Upam, da z Ivanom narediva šov

V Stožicah bodo merili visoko tudi trije slovenski borci (z leve): Patrik Divković, Ana Petrušić in Ivan Trajković. FOTO: F. T.



»Močne bodo tudi Hrvaška, Poljska in Jordanija«

Vrhunskibo danes in jutri gostoval, kjer bo vsakoletni vrhunec domače sezone – odprto prvenstvo Slovenije. Turnir G1 prinaša točke za lestvico olimpijskih kvalifikacij, zato bo med vsemi najbolj sproščen, slovenski as, ki že ima v žepu vozovnico za»Moja forma? Tam, kjer mora biti ... Dobro se počutim, za mano so odlične priprave, s katerimi sem začel že decembra. Sredi tedna sem nastopil na Švedskem na turnirju enake ravni G1 in tam na zlato točko izgubil v prvem dvoboju. Dobro je, da sem opazil napake,« je ocenil, ki bo razkril znanje v kategoriji do 87 kg, in dodal: »Veselim se domačega turnirja, verjamem, da lahko zmagam. Konkurenca ni na ravni evropskega prvenstva, ki bo maja v Zagrebu, toda v vsaki kategoriji prihaja v Ljubljani nekaj dobrih borcev.«Štajerski tekvondoist je imel v mislih tudi kolegaki se bori v isti kategoriji. Lani je bil najboljši prav Divković, ki je januarja pokoril konkurenco tudi na OP Turčije. »Upam, da bo letos finale slovenski in da z Ivanom narediva šov. Če bom izgubil prav proti Trajkoviću, bom najmanj žalosten, saj bo zmaga ostala doma,« je dejal Vrhničan in dodal: »Seveda pa se mu ne bom pustil kar tako.« Divković bo nastopil aprila tudi na olimpijskih kvalifikacijah v Milanu, kjer uvrstitev v finale prinaša Tokio. V Italijo se bo tedaj podala tudi, slovenski adut v kategoriji do 57 kg: »Lani me tu ni bilo zavoljo poškodbe, zato sem tokrat vesela prihajajočih dvobojev. Bolj kot za točke turnir jemljem kot preverjanje, kaj moram popraviti do olimpijskih kvalifikacij. Favoritinja v moji kategoriji pa je Hrvaticaki si je že zagotovila Tokio.«Ob treh reprezentantih – zavoljo poškodbe bo manjkala– bo razkrilo svoje znanje 35 drugih slovenskih tekmovalcev. Danes se bodo v Stožicah predstavili kadeti in mladinci, nedelja prinaša dvoboje članov. »Gledalci bodo lahko uživali v osmih bojiščih,« je izpostavil direktor prireditve. Navzoči so bili tudi trenerji slovenskih adutovinki so izpostavili pomen močnega turnirja za slovenski tekvondo. »Pripeljati 959 borcev iz 35 držav ni kar tako,« je omenil predsednik olimpijskega dela tekvondo zveze. Katera reprezentanca bo najmočnejša? »Slovenska! Močne ekipe bodo pripeljale tudi Hrvaška, Poljska in Jordanija,« je dodala nekdanja olimpijkazdaj predstavnica za odnose z javnostjo na TZS.