Ivana Španović in Novak Đoković

Svetovna prvakinja v skoku v daljino Ivana Španović in vodilni teniški igralec na svetovni lestvici Novak Đoković sta po tradicionalnem izboru srbskega olimpijskega komiteja najboljša športnika Srbije v letu 2023. Španovićeva je to nagrado prejela četrtič v karieri, Đoković pa že desetič.

Najboljši posameznik v ekipnih športih je košarkar Strahinja Stojačić, med moškimi so najboljši košarkarji, ki so se na svetovnem prvenstvu v Aziji ovenčali z naslovom svetovnih podprvakov, pri ženskah pa srbske odbojkarice, ki so postale evropske podprvakinje.

Nagrado Bobana Momčilović Veličković za najuspešnejšo mlado športnico je prejela atletinja Angelina Topić, najboljši trener pa je Goran Obradović, trener Ivane Španović.

Novak Đoković je št. 1 na lestvici ATP in v Srbiji. FOTO Edgar Su/Reuters

Nagrado Teofej »Olimpijsko srce – general Đukić« je prejel košarkar Boriša Simanić, ki je na košarkarskem svetovnem prvenstvu v Manili ostal brez ledvice. Srbski reprezentant se je poškodoval v zaključku tretje tekme prvega dela tekmovanja proti Južnemu Sudanu 30. avgusta, ko ga je Nuni Omot s komolcem udaril v predel ledvic.

Simanića so še isti dan operirali, zaradi zapletov pa je prestal še eno operacijo, s katero so mu zdravniki v celoti odstranili ledvico.