Iz glasbene šole in mažoretk strmo v steno

Športno plezanje je v slovenskem vsakdanu že trdno zasidrano. Ne le športni navdušenci, vsa Slovenija živi, diha in tudi pleza z Janjo Garnbret, Luko Potočarjem in drugimi asinjami in asi. Prihaja oziroma je že tu pa tudi nova zvezdica na slovenskem plezalnem nebu Sara Čopar. Kopico zanimivosti o slednji preberite v članku.