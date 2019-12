FOTO:Iz leta, nabitega s čustvi, k olimpijskim sanjam

Če si nekaj močno želiš, se vedno najde pot

Motokrosist Tim Gajser je leto zaokrožil z nagrado za tretje mesto na izboru športnika leta. Predala mu jo je igralka Katarina Čas. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Šport in šola nista vse

Kaja Juvan ima za sabo leto, ki je bilo nabito polno s turnirji, nekatere so ljudje opazili (v Wimbledonu je vzela niz Sereni Williams), drugih ne. Uspešno je opravila tudi maturo. FOTO: AFP

Po še večje dosežke

Kot vsako leto je tudi 2019. na športnih prizoriščih prineslo vzpone in padce, zmage in poraze, grenke solze in prešerne nasmehe. Slovenski športniki, ki so pustili najmočnejši pečat v dvoranah, na cestah, stenah, igriščih, dirkališčih, streliščih, v vodi in na snegu, so pomembne korake delali tudi zasebno. Cilje za novo leto, ki ga bodo zaznamovale olimpijske igre, so že začrtali in jih razkrili tudi nam.Garaško, a hkrati čudovito leto ima za sabo, ki se je letos ovenčala z naslovom evropskih podprvakov. »Čustveno je bilo to najbolj intenzivno leto v naših karierah. Navijaško podporo, kakršno smo imeli na prvenstvu v Ljub­ljani, redko doživiš, kot športnik si je lahko samo želiš. To vzdušje bomo za vedno nosili v spominu,« je vtise iz Stožic podoživel, kapetan ekipe leta po izboru Društva športnih novinarjev (DŠNS), in navijačem zaželel, da bi bili v 2020 zdravi, srečni in bi spremljali odbojko: »Pardon, naj spremljajo vse športe, nas v čim večjem številu spodbujajo na tekmah in podpirajo športnike, tudi ko ne zmagujejo.« Med njegovimi številnimi visokimi cilji je tudi vozovnica za olimpijske igre v Tokiu.jih bo spremljal od daleč, saj motokros ne sodi v olimpijski program. A cilji niso zato nič manjši. »Prvi bo ubraniti naslov, trdo bom delal za to. Na osebni ravni pa sem že letos ogromno naredil, srečen sem,« je dejal dvakratni svetovni prvak v elitnem razredu MXGP in vsem navijačem zaželel vesel božič in srečno novo leto. »Spremljali so me na vseh prizoriščih, zares veliko so potovali z mano. Hvaležen sem jim tudi zato, ker so vztrajali z mano, ko sem bil poškodovan in takrat, ko mi ni šlo.« Ker je bil premor pred pripravami za novo sezono (pre)kratek, bi si želel v novem letu tudi počitnice. »Počitka ni bilo. Ampak tako je, res imam rad ta šport in z veseljem vse to delam. Tudi če ostanem brez dopusta,« je dejal obintretji športnik Slovenije v 2019.Svetovna prvakinja v kajaku na divjih vodahsi želi, da bi osredotočenost, ki jo je krasila vse leto, ohranila tudi v novem. »Leto je bilo sanjsko, a ker sem perfekcionistka, bi lahko verjetno še našla kakšno pomanjkljivost, vendar teh podrobnosti raje ne bom iskala,« je dejala 27-letnica, ki si bo leto zapomnila tudi po končanem študiju arhitekture. »Z veliko motivacije, dobro organizacijo in disciplino je tudi to mogoče uresničiti ob polnem urniku treningov in tekem. Če si nekaj želiš in v to verjameš, se vedno najde pot,« sporoča zaintretja športnica Slovenije 2019.Najbolj obetavna mlada športnica po izboru DŠNS, 19-letna teniška igralka, ki je med drugim prepričala na prestižnem turnirju v Wimbledonu, ko je v 2. kolu superzvezdnicivzela niz, verjame, da si je v letu zmag in porazov ter številnih tekem lepo nastavila odskočno desko za prihodnje. »Rada bi naredila korak naprej v svoji igri. Nameravam igrati na višjih in boljših turnirjih, upam, da bom zbrala čim več zmag. Zasebno pa bi se rada vpisala na fakulteto, raziskujem še, v čem bi se izobraževala, zdi pa se mi pomembno, da se človek osebnostno ne ustavi. Želim si nadgraditi še svoje hobije – slikam, ravno sem končala tečaj, več bi rada tudi brala,« je razkrila, ljubiteljem športa pa zaželela, naj si zastavljajo majhne cilje, saj se v njih skriva pot k višjim. »Leto naj bo čim bolj športno in veselo, pa še naprej podpirajte slovenske športnike.«Kajin vrstnik, biatlonec, ki mu je DŠNS podelil nagrado za ferplej, je leto začel z dvema naslovoma mladinskega svetovnega prvaka, s štafeto je osvojil še srebrno kolajno. Od gimnazijskih klopi se je poslovil kot zlati maturant in začel usklajevati študij fizioterapije z vrhunskim športom. Leto je bilo prelomno tudi zato, ker se je na treningih začel pridruževati članski reprezentanci. Ima njegov dan več kot 24 ur? »Poskušam uro prej vstati, da jih ima 25,« se je pošalil. Njegovi cilji so usmerjeni v leto 2021, ko bo na Pokljuki svetovno prvenstvo. Dotlej bi rad pridobil čim več izkušenj. »Rad bi uspešno usklajeval šolo in šport in si našel tudi čas za svoje hobije, saj šport in šola nista vse v življenju,« je povedal sogovornik, ki rad fotografira, montira videoposnetke, leti (»licence za športno letalo še nimam, sem pa letel z inštruktorjem«), kuha, igra kitaro ... Novoletne želje za naše bralce? »Želim jim zdravje, družinsko toplino in naj uživajo v tem, kar delajo. V glavi pa naj imajo, da brez truda ni uspeha.«Kanuistje letos uresničil prav vse, kar si je zadal, nekaj pa si pušča še za prihodnje sezone. »Leto je bilo posebno. Preskok v tako kratkem času iz dvojca v enojec ni kar tako. Na to sem najbolj ponosen. Trdo delam naprej in upam, da se bom v 2020 veselil še kakšnega večjega dosežka,« je dejal.Strelkaje spretno krmarila skozi vzpone in padce, ljudem pa zaželela mirno in sproščeno leto, v katerem naj bodo obkroženi s tistimi, ki jih imajo najraje. Jadralkipa si od vsega najbolj želita, da bi bilo prihodnje leto njuno najuspešnejše, saj bosta v Tokiu merili na olimpijsko kolajno.