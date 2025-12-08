Iz objema nogometnega asa k svetovnemu prvaku v formuli

Svetovno prvenstvo v formuli 1 je ponudilo zanimivo končnico in v boju za naslov svetovnega prvaka pritegnilo tudi tiste, ki te panoge ne spremljajo prav redno. Vladavina serijskega prvaka zadnjih štirih let Maxa Verstappna je končana, novi junak dirkalnega športa je mladi Anglež Lando Norris.

Na zadnji dirki v Abu Dabiju je obdržal prednost s prejšnjih tekem, na koncu za dve točki v skupnem seštevku ugnal omenjenega nizozemskega asa in pritegnil številne poglede, ko je skočil v objem svojemu portugalskemu dekletu Margaridi Corceiro. Prvič jo je javnosti predstavil avgusta na dirki za VN Madžarske v Budimpešti, odltej je nepogrešljiva v McLarnovem boksu. Zdaj uživa v globalni prepoznavnosti, četudi je to doživela že prej, ko je bila z rojakom iz nogometne Barcelone Joaom Felixom.

Portugalka stara 24 let se ukvarja z manekenstvom, nastopa v številnih TV oddajah, ob spoznanju, da ima kar 2,2 milijona sledilcev na instagramu, pa so jo v domovini označili za najbolj vplivno osebo na tem družbenem omrežju v državi.