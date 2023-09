Iz Rima preko Tokia v Pariz

V nadaljevanju preberite:

Odbojkarski uspehi oziroma trajanje Slovencev v panogi brez boja prsi v prsi v svetovnem vrhu imajo podlago. Toda zakaj in od kod izhajajo, če ima Slovenija tako majhno slekcijsko bazo. Odbojkarji so od leta 2015, ko so na evropskem prvenstvu prvič osvojili kolajno, del svetovne elite, a svetega grala še niso osvojili. Uvrstitev na olimpijske igre so se jim doslej izmuznila, novoa priložnost se jim ponuja čez teden dni. A kaj združuje slovensko odbojko?