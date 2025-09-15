V trdem boju v Manili so Slovenci izvlekli točko

Slovenski odbojkarji so prvi zmagi na SP dva dni kasneje dodali še prvi poraz, a vknjižili vsaj točko. Bolgari so bili po zaslugi odličnih prvih dveh nizov boljši s 3:2, Slovencem je uspela vrnitev, izsilili so peti niz in bili na pragu zmage, nato pa so tekmeci tudi s pomočjo uspešnih sodniških pregledov in dobrih servisov odličnega Aleksa Nikolova zmagali s 3:2. Za napredovanje iz skupine se bodo Slovenci jutri pomerili z Nemci.

1. niz: 19:25

Slovence je od prve točke zajel bolgarski vihar, takoj so pokazali vso svojo mladostno moč, višino in visok skok, Slovenci so bili kar nekoliko v šoku. Pri 9:2 je Soli že reagiral z menjavo na mestu podajalca, tudi z Nejcem Najdičem pa dosti bolje ni bilo. Slovenski servis je bil preslab, bolgarski blok pa premočan za raztresene slovenske napade. Pri 19:14 je bil niz odločen, do konca se Slovenci bližje kot na 5 točk niso uspeli približati.

Bolgari so bili v prvih dveh nizih izjemni, Slovenci pa so zaman iskali odgovore. FOTO: Volleyball world

2. niz: 14:25

Še več že videnega, začetek niza je bil katastrofalen. Bolgarija je povedla z 8:1, nato se je Slovenija pri 6:8 vrnila v igro. A potem je znova v ospredje stopil bolgarski blok, ki je bil neizprosen, z višino so povzročali težave korektorjema Mujanoviću in Šternu, ki sta garala za vsako točko. Igra je povsem razpadla, 25:14 je eden najhujših porazov Slovenije v nizu v zadnjih letih.

3. niz: 25:18

Slovenci so se zbrali v ključnih trenutkih igre. FOTO: Volleyball World

Na robu hudega poraza so se Slovenci zbrali, Gregor Ropret se je vrnil vigro in po dobrem začetku niza so Slovenci dobili zalet. Energija se je vrnila v slovensko igro, predvsem pa so Bolgari nehali igrati kot PSG v finalu nogometne lige prvakov. Tudi v njihovo igro se je prikradla kakšna napaka in niz je bil veliko bolj izenačen, na koncu je zanesljivo s 25:18 pripadel Slovencem.

4. niz: 25:23

Prava srhljivka, na obeh straneh je bilo čutiti težo niza, ki je vplival na odločitev o zmagi. Slovenci so v prvem delu niza rahlo prevladovali in ohranjali točko ali dve prednosti, prebudil se je slovenski blok, a tudi Bolgari niso popustili. Še vedno so s servisom držali Slovence od mreže, ki so po napovedih Solija morali garati in pametno igrati za vsako točko v polju. V končnici niza so Slovenske izkušnje prišle do izraza, kljub nekaterim nepotrebnim napakam so se borili do konca in po dveh neuspešnih sodniških izzivih Bolgarov dobili niz s 25:23 ter izenačili na 2:2.

Slovenci so bili blizu velikemu preobratu. FOTO: Volleyball World

5. niz: 13:15

Zelo blizu so bili slovenski odbojkarji, da bi dokončali rezultatski zasuk, na koncu pa jim je zmanjkal zadnji delček sestavljanke. Ključna točka petega niza je prišla pri rezultatu 11:10 v korist Slovencev, ki so v polju osvojili novo točko za 12:10, nakar so Bolgari znova uspešno uporabili sodniški izziv, našli dotik mreže in po izenačenju na 11 prevzeli pobudo. Tekmo je zapečatil Nikolov (26 točk) z dobrim servisom in dve točki za zmago s 15:13 sta pripadli Bolgariji, Slovenija je po hudem boju iztržila eno.