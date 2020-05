Iza Mlakar končuje športno pot, posvetila se bo študiju medicine

Ljubljana – Dolgoletna slovenska reprezentantka v odbojki Iza Mlakar je sklenila svojo športno pot, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Ena od naših najboljših odbojkaric, ki se je dokazala tako v klubskem kot v reprezentančnem dresu, se bo v prihodnje posvetila študiju medicine.



Mlakarjeva, ki je luč sveta ugledala 14. novembra leta 1995 v Slovenj Gradcu, je odbojkarsko kariero začela pri OK Prevalje, pred sezono 2012/13, pri vsega šestnajstih letih, pa se je preselila v Maribor. Tamkajšnjemu klubu Nova KBM Branik je pomagala do številnih uspehov. Že v prvi sezoni so Mariborčanke osvojile srednjeevropsko ligo in naslov slovenskih prvakinj, skupaj pa so do odhoda Mlakarjeve v svojo vitrino postavile kar enajst lovorik, pet naslovov državnih prvakinj ter štiri pokalne in dva srednjeevropska naslova.



Odlična slovenska korektorica je po koncu prejšnje sezone sprejela sanjsko ponudbo in se iz Maribora preselila v najmočnejšo ligo na svetu – v italijansko A1. V njej je branila barve italijanskih in evropskih klubskih prvakinj, ekipe Igor Gorgonzola Volley. Z zasedbo iz Novare je igrala v elitni ligi prvakinj, nastopila pa je tudi na klubskem svetovnem prvenstvu na Kitajskem.

Spoznala veliko ljudi in videla veliko novih krajev

»Bilo mi je v veliko čast, da sem bila na tekmovalni ravni del tega prelepega športa, ki je v vseh pogledih obogatil moje življenje. Spoznala sem veliko ljudi, ki so me zaznamovali v odbojki in osebnem življenju, videla veliko novih krajev, doživela zmage in poraze. Najlepši del vsega je bilo imeti ob sebi družino, ki me je vedno podpirala, in ekipo, ki je vse to doživljala skupaj z mano,« je sporočila Iza Mlakar.



Koroška odbojkarica je v reprezentančnem dresu velik pečat pustila leta 2017 na svetovnem prvenstvu do 23 let v Ljubljani, na katerem je slovenska izbrana vrsta osvojila srebrno kolajno. Mlakarjevo so takrat kot najboljšo korektorico uvrstili tudi v idealno postavo prvenstva.