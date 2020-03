Izguba od neprodanih vstopnic le vrh ledene gore

London

Koronavirus bo povzročil ogromne izgube v športu po vsem svetu.



Kotizacija za organizacijo dirke F1 velja do 65 milijonov evrov.



V nemški bundesligi bi bili lahko klubi ob 770 milijonov prihodka.

Staples Center v Los Angelesu, kjer igrajo košarkarji LA Lakers in hokejisti LA Kings, bo do nadaljnjega sameval. FOTO: USA Today Sports

Luknja v programih

Ogrožene OI v Tokiu

V Vietnamu, ki naj bi kmalu gostil prvo dirko formule 1, se po stezi vozijo ljudje v maskah. FOTO: Reuters

- Izbruh koronavirusa je praktično čez noč ugasnil šport na globalni ravni, kar bo prineslo še neslutene posledice za vse vpletene. Finančne učinke bodo merili v milijardah evrov.Proti koncu minulega tedna so kot po tekočem traku odpadali največji športni dogodki. V petek je padla odločitev o prekinitvi premier league, ki se je pridružila konkurenčnim ligam iz Evrope. Uefa je zamrznila ligo prvakov, ustavili so se košarka, hokej, rokomet, odbojka, ...Med zadnjimi je odpadla uvodna dirka formule 1 v Avstraliji. Čez lužo so se ustavile NBA, NHL in MLS. Odpovedani so teniški turnirji. Vse bolj je ogrožen euro v nogometu, pa Roland Garros, prestižni kolesarski dirki Giro d'Italia in Tour de France. Velika tragedija za športnike, trenerje, navijače, še večja za športne zveze, klube, oglaševalce, sponzorje, nosilce TV-pravic, ne nazadnje tudi športne stavnice.Klube skrbi, kako bodo brez prihodkov izplačali svoje igralce. Kot je za Financial Times povedal, izvršni direktor Tifosy, ene vodilnih firm na področju športnega marketinga, ljudje najprej pomislijo na neposredno izgubo zaradi odpadlih tekem, ampak to je le kaplja v morju v globaliziranem športu.Izguba zaradi neprodanih vstopnic bo prizadela organizatorje prireditev in klube, še posebej manjše. Toda odpoved tekmovanj je še hujši udarec za televizijske hiše. Te so plačale milijarde evrov za pravice do prenosov tekem, s katerimi so polnile program, si zagotavljale gledanost in na podlagi le-te prodajale oglase,« opozarja Zanetton.Športne televizije bi jo lahko odnesle relativno dobro, če se bodo tekme naposled odigrale, četudi morda pred praznimi tribunami. »Odpovedi pa bi pomenile, da bodo nosilci pravic utrpeli velike izgube. Če tekem ni, oglaševalci ne bodo plačali nič,« pojasnjujeiz nemške medijske skupine Bertelsmann.Prekinitev NBA in NHL tik pred začetkom končnice bi lahko pomenila, da bodo največje medijske hiše, kot sta Disney, ki je lastnik televizije ESPN, in AT&T, ki ima prek WarnerMedia pod okriljem mrežo Turner, ostale brez prihodkov. Te družbe so plačale 21,5 milijona evrov za pravice do prenosov tekem NBA do leta 2025. Zdaj je v njihovih programih zazevala ogromna luknja. Analitiki predvidevajo, da bo Disney izgubil 430 milijonov evrov, Turner pa 190 milijonov, če ne bo končnice.Člani nemške bundeslige bodo utrpeli 770 milijonov evrov izgube samo iz naslova vstopnic, če se sezona ne bo nadaljevala, piše DPA. Angleška premier league je pravice prodala za dobrih 10 milijard evrov (samo Sky je za dve sezoni plačal 2,7 milijarde) in tudi zato tako dolgo odlašala s prekinitvijo sezone, preden sta se okužila Arsenalov trenerin Chelseajev igralecin sta londonski moštvi morali v karanteno.V formuli 1 naj bi se začelo šele 24. maja v Monte Carlu. Obstaja velik pritisk, da se odpadle dirke izvedejo, saj tretjino prihodka F1 predstavljajo kotizacije, ki so vredne od 25 do 65 milijonov evrov za vsako od 22 dirk.MOK medtem noče niti slišati o odpovedi OI v Tokiu, ker si ne upa predstavljati, kaj bi se zgodilo, če bi odpadle. A to je že posebna zgodba. Samo za občutek: Japonce naj bi igre stale 25 milijard evrov, NBC je Moku za pravice do leta 2032 plačal sedem milijard ...