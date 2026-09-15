Izgubila nadzor nad črevesjem, nadaljevala in zmagala: zdaj spreminjajo pravila

Nenavaden incident na tekmovanju Hyrox v Pekingu je sprožil burne odzive in organizatorje prisilil celo v spremembo pravil. Avstralska svetovna rekorderka Joanna Wietrzyk je namreč med preizkušnjo izgubila nadzor nad črevesjem, a kljub temu nadaljevala tekmovanje in na koncu tudi zmagala.

Posnetki in fotografije, ki so hitro zakrožili po družbenih omrežjih, so pokazali Wietrzykovo, ki je kljub vidnim posledicam prebavnih težav nadaljevala zahtevne vaje in uporabljala opremo, ki si jo na Hyroxu deli več tekmovalcev. Prav to je sprožilo največ ogorčenja.

Hyrox združuje tek in funkcionalne vaje. Tekmovalci izmenično pretečejo kilometer in opravijo eno od osmih postaj, med katerimi so veslanje, potiskanje sani, izpadni koraki z vrečo peska in meti medicinke. Velik del opreme uporablja več tekmovalcev.

Na spletu burni odzivi

Na družbenih omrežjih so se hitro pojavile ostre kritike, da je nadaljevanje tekme v takšnih razmerah predstavljalo zdravstveno in higiensko tveganje za druge udeležence. Nekateri uporabniki so ob tem trdili, da je tekmovalcem na onesnaženi podlagi drselo, neprijeten vonj pa naj bi številnim močno otežil nadaljevanje preizkušnje.

Še dlje so šle navedbe, da naj bi nekaterim tekmovalcem zaradi razmer postalo slabo in naj bi zato celo odstopili. Mnogi so posledično pod vprašaj postavili tudi zmago Wietrzykove. Organizatorji teh navedb sicer niso uradno potrdili.

Organizatorji: Morali bi ukrepati takoj

Največ kritik je bilo zato namenjenih organizatorjem, ki Avstralke med tekmo niso ustavili.

Soustanovitelj Hyroxa Moritz Fürste se je po incidentu javno opravičil vsem prizadetim in priznal, da organizacija ni ravnala pravilno.

»Hyrox je naredil napako, ker med tekmo ni ukrepal takoj,« je sporočil nekdanji olimpijski prvak v hokeju na travi. Organizatorji so takoj začeli spreminjati postopke in pravilnik, da se podoben primer ne bi ponovil.

Nova pravila zdaj omogočajo vodji tekmovanja, da zaradi zdravstvenih razlogov izloči tekmovalca, če kri, bruhanje, urin ali blato predstavljajo nevarnost za njegovo zdravje, zdravje drugih udeležencev ali pomenijo tveganje za onesnaženje.

Posebej nenavadno je, da so pravila že pred incidentom predvidevala kazni za precej manjše higienske prekrške, kot so pljuvanje, čiščenje nosu na tekmovalno površino ali odmetavanje smeti, posebnega postopka za takšen primer pa niso določala.

Opremo odstranili, del prizorišča temeljito očistili

Po koncu tekme so organizatorji prizadeti del proge zaprli in ga temeljito razkužili. Onesnaženo opremo so odstranili, pred nadaljevanjem tekmovanja naslednji dan pa so zamenjali tudi del preproge oziroma talne obloge v dvorani.

Pri Hyrox so pojasnili, da so se v nepredvidenem položaju zabrisale meje med postopki, namenjenimi elitnim tekmovalcem, in tistimi za množične udeležence. Incident je nato sprožil burno razpravo o tem, kje se konča občudovanje športnikove vztrajnosti in začne odgovornost do drugih tekmovalcev.

Wietrzyk, ki ima svetovni rekord v ženski posamični konkurenci Hyroxa, se po zmagi ni takoj umaknila iz javnosti. Na Instagramu je objavila fotografijo, domnevno iz bolnišnice, in zapisala, da »zmaga je zmaga«. Objavo je pozneje izbrisala.

Organizatorji so ob kritikah hkrati stopili v bran tekmovalki in opozorili, da bodo posameznikom, ki ji po spletu pošiljajo grožnje ali žaljiva sporočila, prepovedali udeležbo na prihodnjih dogodkih.