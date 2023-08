Izid sezone ni zadostoval za polfinale

Matic Ian Guček je v Budimpešti na svetovnem prvenstvu v atletiki v prvem krogu teka na 400 m ovire v prvi skupini zasedel 5. mesto. Z izidom sezone 49,40 in drugim časom kariere je Slovenec polfinale v skupini zgrešil za 15 stotink, za 35 pa napredovanje po času. Prvi v skupini in tudi skupno je bil branilec naslova Brazilec Alison Dos Santos.

Slovenski rekorder je na koncu dosegel 27. mesto med 41 uvrščenimi na SP. »Zelo dobro sem tekel in sem zadovoljen z nastopom, nenazadnje je to moj drugi čas kariere. Tekel sem dobro, le osmo oviro sem zadel in tedaj izgubil malo ritma. Po zadnji oviri, ko sem bil še na četrtem mestu, me je prehitel kitajski tekmec in sem v cilj pr»itekel kot peti,« je tek strnil 19-letni Guček.

Član celjskega Kladivarja bi se s svojim državnim rekordom (48,91), s katerim je lani v Kolumbiji osvojil naslov mladinskega svetovnega podprvaka, predzadnji izid v skupini, uvrstil v polfinale.

»Za kaj takega, da tečem državni rekord, se mi mora vse v teku izteči popolno. Tokrat temu ni bilo tako,« je dodal Guček, ki je na razplet preostalih skupin čakal na kavču ob progi. »Pričakoval sem, da bom izpadel, saj sem pred tekom ocenil, da bo treba teči za polfinale okrog 49 sekund. Je pa to moja druga večja članska tekma. V primerjavi z lanskim letom imam sedaj bolj stabilne izide.«

Guček je bil četrti letos na evropskem prvenstvu za mlajše člane in tudi na evropskih igrah na Poljskem. Pred SP je letos najhitreje tekel 49,48, kar pa je bil najslabši čas skupine.

Najboljši čas v Gučkovi skupini je odtekel Dos Santos, tako kariere kot sezone (47,66). Dos Santos je bil poleg lanskega zlata na SP v Eugenu že tudi bronast na prejšnjih olimpijskih igrah v Tokiu in je s časom 46,29 sekunde tretji najhitrejši v zgodovini teka na nizkih ovirah.

Pred njim sta le Norvežan Karsten Warholm (45,94), aktualni olimpijski zmagovalec in dvakratni zaporedni svetovni prvak (2017, 2019), ter Američan Rai Benjamin (46,17).