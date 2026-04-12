Izjemen dosežek avstralskega čudežnega dečka

Avstralski najstnik Gout Gout je v Sydneyju znova opozoril nase. Sin priseljencev iz Južnega Sudana je na atletskem državnem prvenstvu 200 metrov pretekel v 19,67 sekunde in osvojil naslov avstralskega prvaka. Tako je postal najhitrejši Avstralec na tej razdalji, poroča agencija AFP.

Z dovoljenim vetrom v hrbet (+ 1,7 m/s) je 18-letnik izboljšal tudi svetovni rekord v konkurenci tekačev do 20 let, ki ga je držal Američan Erriyon Knighton. »To je popolnoma noro, čeprav vem, da imam v telesu dovolj hitrosti za takšne čase,« je izjavil Gout.

Zaradi svojega bliskovitega vzpona je pritegnil veliko svetovno pozornost. Nekateri ga že primerjajo z jamajškim velikanom Usainom Boltom, saj se uveljavlja kot eden najbolj vznemirljivih mladih talentov v šprintu. V razburljivem finalu je 20-sekundno mejo presegel tudi Aidan Murphy, ki je s časom 19,88 sekunde končal na drugem mestu.