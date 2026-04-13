Izjemen uspeh Slovenke na Kitajskem

Na turnirju premier league v Leshanu se je karateistka Zala Maria Žibret izkazala z bronasto kolajno.
Zala Maria Žibret (na fotografiji s trenerjem Matijo Matijevićem) se je v Leshanu izkazala z bronasto kolajno. FOTO: KK Ljubljana
Miha Šimnovec
13. 4. 2026 | 11:40
13. 4. 2026 | 11:48
Na turnirju premier league v karateju na Kitajskem je izjemen uspeh dosegla Zala Maria Žibret. Vrhunska slovenska karateistka, ki je predlani navdušila s tretjim mestom na evropskem prvenstvu v Zadru, je v izjemno močni konkurenci v Leshanu zablestela z bronasto kolajno v kategoriji nad 68 kilogramov.

Primož Roglič in Jonas Vingegaard se bosta pomerila v karateju

V skupinskem delu je izgubila z Ukrajinko Darjo Bulaj (0:9) ter premagala Diellzo Sejdijaj iz Kosova (8:0) in Kitajko Qiqi Xu (4:0). Zatem je morala članica KK Ljubljana priznati premoč Ariki Gurung iz Nepala (0:8), nakar je v dvoboju za tretje mesto s 7:4 ugnala Italijanko Clio Ferracuti.

Z zlato lovoriko se je v kategoriji nad 68 kilogramov ovenčala Kazahstanka Sofija Berulceva, ki je bila v finalu boljša od Arike Gurung. Od Slovenk je na tekmovanju v Leshanu nastopila tudi Zalina klubska kolegica Elizabeta Molnar (do 68 kg), ki pa se po dobrih bojih ni prebila iz skupinskega dela.

»Kako velik uspeh je dosegla Zala Maria, zgovorno pove podatek, da je šele kot druga slovenska karateistka po Tjaši Ristić osvojila odličje na tej ravni tekmovanja, na katerem lahko zdaj nastopi le 32 najboljših na svetu,« je bil na svojo varovanko ponosen Matija Matijević, trener pri KK Ljubljana, ki ima tudi sam kolajno s turnirja premier league. Kot edini od naših v moški konkurenci si jo je leta 2010 s prvim mestom izbojeval v Salzburgu.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Drugo
Borilni spektakel FNC

Potem ko je prestal pravi pekel, ga nič ni moglo presenetiti

Koprski šampion Jakob Nedoh z vrhunsko predstavo in osvojitvijo naslova prvaka združenja FNC utišal kritike. Negativni komentarji so mu vlili dodatno energijo.
Miha Šimnovec 12. 4. 2026 | 22:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Zgodba o Aleksandru Bogunoviću

Courtois vzel v ekipo slovenskega upa, Perez se mu je podpisal na pokal

Komaj 17-letni Aleksandar Bogunović se dokazuje v najmočnejšem prvenstvu formule 4. Ob gledanju posnetkov vzornika Ayrtona Senne mu gredo kar kocine pokonci.
Miha Šimnovec 10. 11. 2025 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Karate

Nov velik uspeh mlade slovenske karateistke

Elizabeta Molnar je na turnirju za svetovni pokal serije A v Larnaki navdušila z osvojitvijo srebrne kolajne.
Miha Šimnovec 17. 2. 2025 | 13:53
Preberite več
Šport  |  Drugo
Podvig Zale Marie Žibret na EP

Mlada slovenska karateistka v dvoboju za bron ugnala svetovno (pod)prvakinjo

Zala Maria Žibret na evropskem prvenstvu v Zadru navdušila s tretjim mestom v športnih bojih. Žlahtna kovina tudi za parakarateistko Diandro Bekčić v katah.
Miha Šimnovec 11. 5. 2024 | 14:30
Preberite več
Šport  |  Drugo
EP v karateju

Zala Maria in Stefan za bronasti kolajni na EP, KZS z novim predsednikom

Žibretova in Joksimović sta se na karateističnem prvenstvu stare celine v Zadru v svojih kategorijah prebila do dvobojev za tretji mesti.
Miha Šimnovec 9. 5. 2024 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Karate

O mladih slovenskih karateistih se je govorilo tudi v Gruziji

Ob srebrni Hani Debeljak sta si kolajni na evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Tbilisiju priborila tudi bronasta Elizabeta Molnar in Bor Žibret.
Miha Šimnovec 12. 2. 2024 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Karate

Zala Maria s srebrno kolajno dopolnila uspeh svojega zlatega brata Bora

Slovenski upi so si na 23. balkanskem prvenstvu v karateju minuli konec tedna v Ljubljani izbojevali šest kolajn.
Miha Šimnovec 21. 11. 2023 | 13:46
Preberite več
Šport  |  Drugo
Vredno branja

V dežju je poleti žlahtne kovine koval pod Savskim mostom

Klemen Stanovnik prvi slovenski karateist s kolajnama na SP in EP – Zadnjih pet živi in poučuje športno vzgojo na Švedskem.
Miha Šimnovec 11. 5. 2020 | 09:01
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Žerdin in Markeš: Stevanović je lik, ki za to funkcijo moralno ni primeren

Delova komentatorja tokrat o novem predsedniku državnega zbora, od kod je dobil glasove in kaj nas čaka.
11. 4. 2026 | 15:32
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
DZ

Matea Benedetti: To, kar je nosila Urška Klakočar Zupančič, ni luksuz

Ne njeni rdeči čevlji, tokrat je razpravo sprožil drug modni kos nekdanje predsednice državnega zbora.
11. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Trpka resnica slovenske demokracije

Hitro po izvolitvi je Stevanović spremenil svojo testosteronsko retoriko, čez noč je postala državniška.
Uroš Esih 10. 4. 2026 | 19:53
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odločitev je padla

Kdo je Zoran Stevanović, novi predsednik DZ, ki ne priznava avtoritet

Edini kandidat za predsednika državnega zbora Zoran Stevanović je bil potrjen z 48 glasovi.
10. 4. 2026 | 16:09
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 09:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju z Larsom Sudmannom

BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Intervju

Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Bruno Glaser

Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Nove tehnologije

Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Stevanović o overjeni izjavi: Ljudje so nas postavili za sodelavce Janši

Napovedal je, da bo stranka Resni.ca podprla tistega mandatarskega kandidata, ki bo prvi zbral dovolj glasov in uskladil program z njimi.
13. 4. 2026 | 12:12
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (13. 4.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 13. 4. 2026 | 12:07
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Analiza

Cheniere Energy je vroča delnica

V prihodnje ima Cheniere načrtovane tri širitve v Corpus Christiju in eno v Sabine Passu.
13. 4. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Navdušenje v Essexu

Legendarni John Terry vlaga milijone v nižjeligaša

Nekdanji kapetan Chelseaja in Anglije gre po poteh Ryana Reynoldsa, Snoop Dogga, Willa Ferrella, Toma Bradyja, Davida Beckhama ...
Peter Zalokar 13. 4. 2026 | 11:49
Preberite več
Šport  |  Drugo
Karate

Izjemen uspeh Slovenke na Kitajskem

Na turnirju premier league v Leshanu se je karateistka Zala Maria Žibret izkazala z bronasto kolajno.
Miha Šimnovec 13. 4. 2026 | 11:40
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Analiza

Cheniere Energy je vroča delnica

V prihodnje ima Cheniere načrtovane tri širitve v Corpus Christiju in eno v Sabine Passu.
13. 4. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Navdušenje v Essexu

Legendarni John Terry vlaga milijone v nižjeligaša

Nekdanji kapetan Chelseaja in Anglije gre po poteh Ryana Reynoldsa, Snoop Dogga, Willa Ferrella, Toma Bradyja, Davida Beckhama ...
Peter Zalokar 13. 4. 2026 | 11:49
Preberite več
Šport  |  Drugo
Karate

Izjemen uspeh Slovenke na Kitajskem

Na turnirju premier league v Leshanu se je karateistka Zala Maria Žibret izkazala z bronasto kolajno.
Miha Šimnovec 13. 4. 2026 | 11:40
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni avto? Zdaj je pravi čas!

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več

