Izjemen uspeh Slovenke na Kitajskem

Na turnirju premier league v karateju na Kitajskem je izjemen uspeh dosegla Zala Maria Žibret. Vrhunska slovenska karateistka, ki je predlani navdušila s tretjim mestom na evropskem prvenstvu v Zadru, je v izjemno močni konkurenci v Leshanu zablestela z bronasto kolajno v kategoriji nad 68 kilogramov.

V skupinskem delu je izgubila z Ukrajinko Darjo Bulaj (0:9) ter premagala Diellzo Sejdijaj iz Kosova (8:0) in Kitajko Qiqi Xu (4:0). Zatem je morala članica KK Ljubljana priznati premoč Ariki Gurung iz Nepala (0:8), nakar je v dvoboju za tretje mesto s 7:4 ugnala Italijanko Clio Ferracuti.

Z zlato lovoriko se je v kategoriji nad 68 kilogramov ovenčala Kazahstanka Sofija Berulceva, ki je bila v finalu boljša od Arike Gurung. Od Slovenk je na tekmovanju v Leshanu nastopila tudi Zalina klubska kolegica Elizabeta Molnar (do 68 kg), ki pa se po dobrih bojih ni prebila iz skupinskega dela.

»Kako velik uspeh je dosegla Zala Maria, zgovorno pove podatek, da je šele kot druga slovenska karateistka po Tjaši Ristić osvojila odličje na tej ravni tekmovanja, na katerem lahko zdaj nastopi le 32 najboljših na svetu,« je bil na svojo varovanko ponosen Matija Matijević, trener pri KK Ljubljana, ki ima tudi sam kolajno s turnirja premier league. Kot edini od naših v moški konkurenci si jo je leta 2010 s prvim mestom izbojeval v Salzburgu.