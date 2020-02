Izkušena Američanka izziva Emo Kozin, v Nemčiji tudi Andrej Baković

Nemškemu občinstvu se bo predstavil tudi Baković

Na prireditvi v Nemčiji bo po vsej verjetnosti boksal tudi Andrej Baković. FOTO: Tomi Lombar

Ljubljana – Neporažena slovenska boksarka(18 zmag, 9 s k. o., 1 neodločen izid, na fotografiji) bo imela čez dvanajst dni jubilejni 20. profesionalni dvoboj. S katero tekmico se bo 15. februarja pomerila v Nemčiji, še ni znano.Ve pa se že, kdaj in proti kateri izzivalki bo »princeska« iz Šmartnega ob Savi, ki je 2. decembra praznovala 21. rojstni dan, naslednjič branila šampionska pasova združenj WBF in WIBA v srednji kategoriji (do 72,574 kg). V Augsburgu se bo namreč Ema 18. aprila pomerila z Američanko(20 zmag, 4 s k. o., 3 neodločeni izidi, 2 poraza).Izkušena 43-letna borka iz Virginije ta čas na neuradni svetovni jakostni lestvici v srednji kategoriji drži tretje mesto z vodilno rojakinjo(10 zmag, 2 s k. o., brez poraza) in drugouvrščeno Nemko(24 zmag, 11 s k. o., 1 poraz), medtem ko je Kozinova v supersrednji kategoriji (do 76,203 kg) na petem mestu.Na obeh prireditvah naj bi se nemškemu občinstvu predstavil tudi neporaženi Ljubljančan, ki je v svojo korist odločil vseh deset dosedanjih profesionalnih obračunov v supervelterski kategoriji (do 69,85 kg). Kar osem tekmecev je premagal s (tehničnim) nokavtom.