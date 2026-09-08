Izmučena Sabalenka priznala: Mislila sem, da je vsega konec

Belorusinja Arina Sabalenka je prva polfinalistka OP ZDA v New Yorku. Prva igralka sveta je po dveh urah in 22 minutah strla odpor presenetljive zmagovalke Wimbledona, Čehinje Linde Noskove, in slavila s 7:6, 3:6, 7:6. Sabalenka je tako dosegla že 19. zaporedno zmago v New Yorku, kjer lovi tretji naslov zapored.

Noskova se je po izgubljenem prvem nizu vrnila in drugega dobila s 6:3, v odločilnem pa je Sabalenko spravila v velike težave. Belorusinja je nadoknadila zaostanek in dvoboj odločila v podaljšani igri do desetih točk. »Kakšna bitka. Linda je res neverjetna igralka. Trenutno res nimam pravih besed, saj sem šla do skrajne meje. V tretjem nizu sem mislila, da je že konec. Najbrž mi je prav to pomagalo, da sem se sprostila in zaigrala, kot znam,« je povedala Sabalenka.

»Res sem zadovoljna, da sem izvlekla to zmago. To je bil zahteven obračun. Vedno je zelo lepo igrati pred tako glasnim in srčnim občinstvom,« je dodala 28-letnica, ki se je šestič zapored uvrstila v polfinale OP ZDA. Pred njo je takšen niz uspel le Sereni Williams med letoma 2011 in 2016.

Linda Noskova je bila na pragu zmage. FOTO: Patrick Smith/AFP

Sabalenka je še dve zmagi oddaljena od ubranitve naslova, obenem pa se bori za obstanek na vrhu lestvice WTA, kjer je neprekinjeno že 99 tednov. Za prvo mesto potrebuje tretjo zaporedno lovoriko v New Yorku in sredin četrtfinalni poraz Jelene Ribakine proti Zheng Qinwen.