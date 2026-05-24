Izmučenega Oleksandra Usika je rešila škandalozna sodniška odločitev

Pred dvobojem med absolutnim svetovnim prvakom v težki kategoriji Oleksandrom Usikom in izzivalcem Ricom Verhoevenom malodane nihče ni verjel v uspeh slednjega. Nizozemec, ki je kariero posvetil kikboksu, je imel pred tem v klasičnem boksu le eno profesionalno borbo iz leta 2014.

Toda spektakularni dvoboj boksarskega šampiona in kikboksarja ob egiptovskih piramidah v Gizi se je obrnil v povsem nepričakovano smer. Verhoeven je bil na pragu ene največjih senzacij v zgodovini športa. V uvodnih devetih rundah je bil s svojo fizično premočjo in taktično zrelostjo premočan ter je po točkah prepričljivo vodil. Med navijači je že pred zaključkom začel krožiti strah, da bodo sodniki ob morebitnem izteku polnih dvanajstih rund zmago neupravičeno prisodili Usiku, zgolj zato, da bi zaščitili ugled boksarske srenje. Scenarij, ki je sledil, pa je bil po mnenju mnogih še bistveno slabši.

Napetost okoli dvoboja je že pred tem stopnjeval nekdanji prvak Tyson Fury, ki je javnost zaprepaščil z bizarnim vložkom – z napihljivo lutko je namreč javno norčeval ukrajinskega šampiona.

Ko pa je šlo zares, je Ukrajinec v deseti rundi naposled le dvignil ritem. V enajsti rundi mu je uspelo izzivalca najprej poslati na tla, nato pa ga je z naborom udarcev potisnil ob vrvi. Vse je kazalo, da bo Nizozemca pred najhujšim rešil zvonec, ki je naznanil konec runde. Sledila pa je sporna odločitev: glavni sodnik v ringu Mark Lyson je borbo prekinil in razglasil tehnični nokavt, čeprav je Verhoeven stal na nogah, čas za to rundo pa je že potekel.