  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Izmučenega Oleksandra Usika je rešila škandalozna sodniška odločitev

Nizozemski borec Rico Verhoeven je svetovnega prvaka v težki kategoriji v boksu mlatil 10 rund, sekundo pred koncem 11. pa je bilo konec sanj o veliki senzaciji
Absolutni boksarki šampion Oleksandr Usik je bil zmagovalec spektakularnega dvoboja, ki se je končal s sporno sodniško odločitvijo. FOTO: Khaled Desouki/AFP
Galerija
Absolutni boksarki šampion Oleksandr Usik je bil zmagovalec spektakularnega dvoboja, ki se je končal s sporno sodniško odločitvijo. FOTO: Khaled Desouki/AFP
G. N.
24. 5. 2026 | 08:31
24. 5. 2026 | 08:31
2:09
A+A-

Pred dvobojem med absolutnim svetovnim prvakom v težki kategoriji Oleksandrom Usikom in izzivalcem Ricom Verhoevenom malodane nihče ni verjel v uspeh slednjega. Nizozemec, ki je kariero posvetil kikboksu, je imel pred tem v klasičnem boksu le eno profesionalno borbo iz leta 2014. 

Toda spektakularni dvoboj boksarskega šampiona in kikboksarja ob egiptovskih piramidah v Gizi se je obrnil v povsem nepričakovano smer. Verhoeven je bil na pragu ene največjih senzacij v zgodovini športa. V uvodnih devetih rundah je bil s svojo fizično premočjo in taktično zrelostjo premočan ter je po točkah prepričljivo vodil. Med navijači je že pred zaključkom začel krožiti strah, da bodo sodniki ob morebitnem izteku polnih dvanajstih rund zmago neupravičeno prisodili Usiku, zgolj zato, da bi zaščitili ugled boksarske srenje. Scenarij, ki je sledil, pa je bil po mnenju mnogih še bistveno slabši.

Napetost okoli dvoboja je že pred tem stopnjeval nekdanji prvak Tyson Fury, ki je javnost zaprepaščil z bizarnim vložkom – z napihljivo lutko je namreč javno norčeval ukrajinskega šampiona.

Ko pa je šlo zares, je Ukrajinec v deseti rundi naposled le dvignil ritem. V enajsti rundi mu je uspelo izzivalca najprej poslati na tla, nato pa ga je z naborom udarcev potisnil ob vrvi. Vse je kazalo, da bo Nizozemca pred najhujšim rešil zvonec, ki je naznanil konec runde. Sledila pa je sporna odločitev: glavni sodnik v ringu Mark Lyson je borbo prekinil in razglasil tehnični nokavt, čeprav je Verhoeven stal na nogah, čas za to rundo pa je že potekel.

Rico Verhoeven (desno) je imel pred prekinitivijo po točkah prednost pred Olaksandrom Usikom. FOTO: Khaled Desouki/AFP
Rico Verhoeven (desno) je imel pred prekinitivijo po točkah prednost pred Olaksandrom Usikom. FOTO: Khaled Desouki/AFP

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Drugo
Boks

V Gizi trčenje dveh različnih svetov: šampion boksa proti kralju kikboksa

V Egiptu nocoj boksarski spektakel med Oleksandrom Usikom in Ricom Verhoevnom. Kličko: Usik je simbol ukrajinskega odpora proti ruskemu agresorju.
Miha Šimnovec 23. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boks

Otoški junak se vrača v ring

Anthony Joshua se pripravlja na dvoboj z Albancem Kristianom Prengo.
27. 4. 2026 | 21:02
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Boks

Nizozemski orjak skoval načrt za veliko senzacijo

Kralj kikboksa Rico Verhoeven je trdno odločen zadati ukrajinskemu šampionu Oleksandru Usiku prvi poraz v profesionalnem boksu.
Miha Šimnovec 27. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Politične ambicije

Usik želi postati predsednik Ukrajine; že zdaj pred Zelenskim

Svetovni boksarski kralj Oleksandr Usik se bo v ring vrnil 23. maja, ko se bo pomeril z nekdanjim šampionom v kikboksu Ricom Verhoevenom.
Peter Zalokar 4. 3. 2026 | 12:40
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Strupenjače

Pod odejo v bivaku naletela na modrasa

V Sloveniji živi enajst vrst kač, najpogostejši je modras. Kako ukrepati ob srečanju in ob kačjem ugrizu.
Tina Horvat 23. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Afera Black Cube

Cerar in Zobec sesula Goloba na Odmevih: Prepričljivega dokaza trenutno ni

»Ustavno pritožbo lahko vložiš samo proti posamičnemu aktu državnega oziroma oblastnega organa, ki ga je tukaj zelo težko najti,« pravi Miro Cerar.
22. 5. 2026 | 08:01
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Mihael Petrovič st. nekdanji župan občine Kočevje

Odvzem orožja teritorialni obrambi je bil točka preloma

Mihael Petrovič st., predsednik skupščine občine Kočevje oziroma župan občine Kočevje v času osamosvojitve.
Simona Fajfar 23. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Janša se bo na oblasti obdržal lažje, kot je do nje prišel

Razlikovalnih znakov med poslanci SDS, NSi, Demokratov Anžeta Logarja in Resnico več ni. Gre za koalicijo popolnoma ustrojeno po politični volji Janeza Janše.
Uroš Esih 22. 5. 2026 | 17:08
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Slovenci živijo v akvariju

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
22. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Na delovnem mestu želijo več druženja in sprostitve

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
Marjana Kristan Fazarinc 22. 5. 2026 | 07:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Kako se bodo gibale cene nepremičnin?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
Preberite več

Več iz teme

Oleksandr Usikboks vs kikboksRico Verhoeven

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
Dejan Mijović 24. 5. 2026 | 09:47
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Indeks umetne inteligence v Sloveniji rahlo nižji od evropskega povprečja

Naraščanje uporabe še ne pomeni, da prihaja do večjega zaupanja, udobja, uporabnosti in sprejemanja umetne inteligence.
24. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Na območju Lipc zasilno pristalo jadralno letalo

Pilot k sreči ni bil poškodovan, je pa nekaj škode na letalu.
24. 5. 2026 | 09:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Rusija ponoči izvedla obsežen napad na Kijev

V Kijevu je bilo zgodaj zjutraj slišati vrsto eksplozij.
24. 5. 2026 | 09:10
Preberite več
Premium
Nedelo
Christian Welzel

Za Evropsko unijo je življenjskega pomena, da Orbána ni več na oblasti

Z nemškim akademikom smo se pogovarjali predvsem o tem, kaj se po Evropi in po svetu dogaja z demokracijo.
Gorazd Utenkar 24. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Na območju Lipc zasilno pristalo jadralno letalo

Pilot k sreči ni bil poškodovan, je pa nekaj škode na letalu.
24. 5. 2026 | 09:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Rusija ponoči izvedla obsežen napad na Kijev

V Kijevu je bilo zgodaj zjutraj slišati vrsto eksplozij.
24. 5. 2026 | 09:10
Preberite več
Premium
Nedelo
Christian Welzel

Za Evropsko unijo je življenjskega pomena, da Orbána ni več na oblasti

Z nemškim akademikom smo se pogovarjali predvsem o tem, kaj se po Evropi in po svetu dogaja z demokracijo.
Gorazd Utenkar 24. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Šport  |  Drugo
DOBRODELNOST

Prihaja dan, ki bo povezal Slovenijo

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
1. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
Vredno branja

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
18. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Največje napake, ki jih podjetja naredijo pri prehodu na e-mobilnost

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo