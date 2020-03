Izpoved atleta: Pluval sem kri, izgubil okus in vonj

Milano

V Italiji je okuženih že več kot 35.000 ljudi. FOTO: AFP

Držal se je navodil, usodna podzemna?

- Mladi atletje eden izmed tisočih Italijanov, ki se te dni zaradi okužbe z novim koronavirusom zdravijo v italijanskih bolnišnicah. Kot je dejal v pogovoru za spletno stran Mednarodne zveze športnih novinarjev (AIPS), je zaradi virusa zbolel za pljučnico in tudi pljuval kri. Izgubil je tudi okus in vonj.Čeprav bolezen covid-19 velja za še posebej nevarno za starejše prebivalce, je vse več poročil o tem, da lahko z resnimi simptomi zbolijo tudi mlajši. Med temi je Melloni, sicer 20-letni atlet, ki je bil po poročanju spletne strani AIPS v odlični kondiciji.Zaradi pljučnice ga zdravijo v milanski bolnišnici Sacco. Ta se je v zadnjih tednih zaradi pandemije, v kateri je v Italiji do včeraj umrlo skoraj 3000 ljudi, znašla v središču odziva. »Zdaj sem že bolje. Na urgenco sem prišel pravočasno. Diagnosticirali so me s pljučnico, test na novi virus pa je bil pozitiven,« je dejal.Čeprav se je njegov potek bolezni izboljšal, je pred dnevi kazalo precej slabše. »Začelo se je sicer z blago vročino, okoli 37,5 stopinje Celzija in rahlim kašljem. Ta pa se je s časom poslabšal, tako da sem neprestano kašljal tudi od pet do deset minut. Bil je močan in suh kašelj. V enem napadu sem tudi pljuval kri,« je svoje simptome pojasnil Melloni.Kot je dodal, je bil pri njem eden pomembnejših simptomov bolezni covid-19 tudi izguba voha in okusa. »Po podatkih bolnišnice Sacco se ta simptom pojavi v dveh od treh primerov bolezni. Je lahko tudi simptom, ki se pojavi pri ljudeh, ki nimajo drugih simptomov, kot je kašelj ali vročina,« je dodal.Melloni je pojasnil, da je pravila osamitve in druge ukrepe za zajezitev širjenja virusa spoštoval že veliko prej, kot je to postalo obvezno po odloku italijanske vlade. »Delal sem od doma, treniral pa zgodaj zjutraj,« je dejal v pogovoru. Sam domneva, da se je okužil, ko je enkrat vmes moral skočiti do pisarne svoje službe in se je na poti domov peljal s podzemno železnico. »Simptomi so se pojavili tri dni pozneje.«Zdravijo ga z eksperimentalno terapijo zdravil za revmatoidni artritis in HIV. »Odločili so se za terapijo, ki so jo tudi v veliki meri uporabljali v Wuhanu. Gre za zdravila hidroksiklorokin in lopinavir oziroma ritonavir. Med stranskimi učinki je griža, ki se je pokazala prvi dan, ampak se je že drugi dan pomirila,« je še dodal.En teden po začetku zdravljenja se počuti bolje. »K sreči so me začeli zdraviti še v začetni fazi bolezni. Nadejam sem, da bom kmalu odpuščen iz bolnišnice,« je še povedal.