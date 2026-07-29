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Izvrstni Slovenci strli Turke za polfinale lige narodov

Slovenska odbojkarska reprezentanca si je po tesnem dvoboju s Turčijo zagotovila napredovanje v polfinale.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je zmage veselila v treh nizih. FOTO: Aleš Oblak
Galerija
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je zmage veselila v treh nizih. FOTO: Aleš Oblak
T. E., STA
29. 7. 2026 | 11:11
29. 7. 2026 | 11:27
2:28
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Slovenska odbojkarska reprezentanca je v kitajskem Ningboju na četrtfinalnem obračunu lige narodov premagala Turčijo. Slovenci so se zmage veselili v razburljivih treh nizih (25:21, 35:33, 39:37). Slovenski odbojkarji so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje merili z zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino.

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Slovenci so enotni: štirikrat je bilo dovolj, zdaj čas za kolajno

Slovenci so se na svoj peti zaključni turnir v šesti sezoni v elitni ligi narodov uvrstili s tretjim mestom v rednem delu, potem ko so na treh turnirjih lige nanizali deset zmag in le dvakrat izgubili. V lovu na premierno medaljo v tem tekmovanju, doslej so trikrat končali na nehvaležnem četrtem mestu, so bili prvi tekmec vselej neugodni Turki.

Slovenski odbojkarji so zasedbo nekdanjega slovenskega selektorja Slobodana Kovača že premagali na turnirju v Beogradu, proti Turčiji so sicer dobili zadnjih sedem obračunov. A Turki so bili za danes zelo motivirani, saj so prvič igrali na zaključnem turnirju lige. Vsi nizi so bili izjemno izenačeni, dva sta se zavlekla tudi v zelo dolgo podaljšano igro, a so imeli izbranci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija več kakovosti v ključnih trenutkih. Pri Sloveniji, ki bo polfinale lige narodov igrala po letih 2021, 2024 in 2025, je bil s 25 točkami najboljši Rok Možič, 19 jih je dodal Nik Mujanović, devet pa Sašo Štalekar.

V drugem četrtfinalu se bodo danes merili gostitelji Kitajci, ki so imeli mesto na turnirju kljub zadnjemu mestu po rednem delu že zagotovljeno, in Japonci. V četrtek sledita še obračuna Italije in ZDA ter Poljske in Ukrajine. Zmagovalci slednjega bodo naslednji slovenski tekmec. Poljsko so Slovenci tesno ugnali na prvem turnirju, z Ukrajino pa se letos v ligi narodov niso merili, a so proti njej izgubili na pripravljalni tekmi pred zadnjim turnirjem (0:3).

Polfinale bo v soboto, v nedeljo pa finale in tekma za tretje mesto.

 

 

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