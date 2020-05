Jadralna zveza Slovenije ostala brez prvega moža

Ljubno – Aljoša Tomaž je nepreklicno odstopil s položaja predsednika Jadralne zveze Slovenije (JZS). Kakor so sporočili iz krovne organizacije, se je za ta korak odločil iz osebnih razlogov.



Do volilne seje izredne skupščine bo zvezo vodil Samo Lozej, eden od dveh podpredsednikov JZS. Drugi podpredsednik je sicer Vasilij Žbogar.



Najboljši slovenski jadralec, ki se lahko med drugimi uspehi pohvali s tremi olimpijskimi kolajnami (srebrnima z OI v Pekingu 2008 in Riu de Janeiru 2016 ter bronasto iz Aten 2004), vodi tudi strokovni del zveze. V primeru odstopa prvega moža zvezo po statutu JZS vodi najstarejši podpredsednik.