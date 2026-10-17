Jakov Fak finale zgrešil za le dve sekundi

Slovenski biatlonci so uvodni tekmovalni dan festivala Loop One v Münchnu končali brez finalnega nastopa. Najbližje najboljšim je bil Jakov Fak, ki je osvojil 16. mesto, od napredovanja pa sta ga ločili le dve sekundi.

Bavarska prestolnica ta konec tedna gosti biatlonski festival Loop One, na katerem se v središču mesta meri svetovna biatlonska elita. Na kratki in dinamični progi se je v kvalifikacijah pomerilo 59 biatloncev in 53 biatlonk, v popoldanski finale pa se je v vsaki konkurenci uvrstilo le najboljših 15. Med njimi ni bilo slovenskih predstavnikov.

Najbližje preboju med najboljše je bil najizkušenejši član slovenske reprezentance Jakov Fak. Streljanje leže je opravil brezhibno, stoje pa zgrešil eno tarčo, kar ga je naposled stalo finalnega nastopa. Zasedel je nehvaležno 16. mesto, za petnajsterico pa zaostal le dve sekundi.

Jakov Fak zadovoljen

»Zelo zanimiv format tekme. Velika škoda, da se mi ni uspelo prebiti v finale. Očitno je bilo petnajst fantov danes boljših, in ko je nekdo boljši, je to treba športno priznati. Na meni je, da jutri poskušam narediti bolje in se prebijem do finala,« je nastop ocenil Fak.

Med preostalima slovenskima predstavnikoma je Miha Dovžan ob eni zgrešeni tarči stoje zasedel 46. mesto, Matic Repnik, ki je v zadnjem trenutku nadomestil Lovra Planka, pa je bil 54. V ženski konkurenci je bila uspešnejša Polona Klemenčič, ki je kljub dvema zgrešenima streloma leže prikazala hiter tek na tekaških rolkah. Za finalom je zaostala deset sekund in osvojila 23. mesto. Lena Repinc je s tremi napakami stoje končala na 45. mestu.

Auchentaller: Na telesni pripravljenosti bo treba še delati

Tekmovanje v Münchnu je bilo tudi prvi mednarodni preizkus za novega glavnega trenerja slovenske reprezentance Armina Auchentallerja. Italijanski strokovnjak je po uvodnih nastopih opozoril predvsem na pomanjkljivosti v telesni pripravljenosti svojih varovancev.

Novi slovenski selektor Armin Auchentaller. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Prebili smo led, a je vidno, da moramo narediti še nekaj na fizični pripravi. Nekaterim tekmovalcem manjka še nekaj treninga na tekmovalnih obratih. Na tem bomo delali v naslednjih nekaj tednih. Vseeno mislim, da smo dobro začeli,« je dejal Auchentaller.

Čeprav slovenska peterica ni izpolnila rezultatskih pričakovanj, novi selektor ostaja optimističen pred začetkom zimske sezone. »Seveda ni optimalno, saj vedno stremimo k najvišjim uvrstitvam, a tudi to bo prišlo kmalu. Sezona je dolga in se bo končala čez pet mesecev in v tem obdobju se nadejam veliko lepih trenutkov. Je velika čast biti trener Slovenije in te ekipe, predvsem pa upam, da ji lahko veliko pomagam s svojo prisotnostjo,« je še dodal.