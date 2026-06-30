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Jan Drozg je Olimpijo zamenjal za KAC

Mariborčan je z novim klubom podpisal enoletno pogodbo, v njej pa je vključena tudi možnost odhoda v ligo KHL, so zapisali pri hokejskem klubu iz Celovca.
Mariborčan Jan Drozg bo v novi hokejski sezoni zabijal gole za celovški KAC. FOTO: Črt Piksi/Delo
Galerija
Mariborčan Jan Drozg bo v novi hokejski sezoni zabijal gole za celovški KAC. FOTO: Črt Piksi/Delo
Š. R., STA
30. 6. 2026 | 16:22
30. 6. 2026 | 16:51
3:15
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Slovenski reprezentant Jan Drozg zapušča Olimpijo, kariero pa bo nadaljeval pri avstrijski ekipi KAC iz Celovca. Sedemindvajsetletni napadalec je tretja poletna okrepitev avstrijskega hokejskega velikana. Mariborčan je z novim klubom podpisal enoletno pogodbo, v njej pa je vključena tudi možnost odhoda v ligo KHL, so zapisali pri ekipi iz Celovca.

»Zelo sem vesel, da bom igral za KAC. V zadnjih letih je v Celovcu igralo kar nekaj slovenskih hokejistov in prav vsi so mi o klubu, hokejski kulturi ter mestu povedali same lepe stvari. Priložnost, da zaigram za klub, ki se vsako sezono bori za sam vrh, mi pomeni veliko. Že ta teden prihajam v novo sredino, da si ogledam okolje in se dogovorim o zaključku poletnih priprav. Želim si, da bi avgusta v novo sezono vstopil kar najbolje pripravljen, z veliko energije in motivacije,« je ob podpisu pogodbe za spletno klubsko stran dejal Drozg.

Mariborčan je pomemben del hokejske izobrazbe pridobil v mladinskih pogonih švedskega Leksandsa in kanadske ekipe Shawinigan Cataractesa, leta 2017 pa so ga na naboru lige NHL izbrali Pittsburgh Penguins. V naslednjih letih je nastopal predvsem za razvojne ekipe v ligah AHL in ECHL ter skupaj odigral 127 tekem.

Po odhodu iz Severne Amerike se je preselil v Rusijo, kjer je med letoma 2022 in 2025 igral v ligi KHL za Amur Habarovsk in Kunlun Red Star. Na 151 tekmah je dosegel 76 točk.

Drozg je že vrsto let nepogrešljiv član slovenske reprezentance. Za Slovenijo je prvič zaigral pri 18 letih, odtlej pa nastopil na šestih svetovnih prvenstvih. Na letošnjem prvenstvu v Švici je bil drugi najučinkovitejši slovenski hokejist.

Decembra lani se je pridružil Olimpiji, zanjo je na 31 tekmah zbral 27 točk (11 golov in 16 podaj).

»Jan Drozg je izjemno nadarjen hokejist z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, ki jih je nabiral na Švedskem, v Kanadi, ZDA in Rusiji. Odlikujeta ga odlična napadalna igra in delovna etika, kakršno smo pri slovenskih igralcih v našem klubu že večkrat spoznali. Pričakujemo, da bo pri nas pokazal svoj maksimum in si znova odprl vrata v eno izmed najmočnejših lig,« je ob podpisu pogodbe dejal generalni direktor celovškega kluba Oliver Pilloni.

»Hvala, Jan, za izjemne predstave, gole in atraktivne poteze v zelenem dresu. Želimo ti veliko uspeha na nadaljnji potim,« je po odhodu Drozga iz Tivolija na Instagramu zapisala ljubljanska ekipa.

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