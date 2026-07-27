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Jan Muršak in Jan Drozg že septembra v Ljubljani

Edini slovenski hokejist, ki je poleg izjemnega Kopitarja igral pod žarometi NHL, pri 38 letih vztraja na ledenih ploskvah. Na Dunaju objavili spored sezone.
Jan Muršak ostaja med udarnimi aduti celovškega kluba. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Galerija
Jan Muršak ostaja med udarnimi aduti celovškega kluba. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Siniša Uroševič
27. 7. 2026 | 15:39
2:07
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Jan Muršak, ob Anžetu Kopitarju edini slovenski hokejist z izkušnjami iz NHL, bo še eno sezono igral za najuspešnejši avstrijski hokejski klub KAC iz Celovca. Pri 38 letih se je Mariborčan spogledoval s slovesom od aktivne kariere, po temeljitem premisleku pa se je odločil podaljšati športno pot za še eno sezono.

»Menedžer Oliver Pilloni in trener Kirk Furey sta mi v tem poletju namenila veliko prostega časa in nista izvajala prav nikakršnega pritiska ter sta mi tako v miru prepustila odločitev glede hokejske poti. Naše moštvo pa mi deluje zelo močno, imamo lepe možnosti v boju za naslov prvaka ICEHL, zato bi rad igral še eno leto," je dejal Muršak, čigar soigralec pri KAC bo poslej tudi Jan Drozg, prav tako Mariborčan. Dosedanji hokejist celovškega moštva Luka Gomboc, učenec blejske hokejske šole, pa je prestopil iz KAC k Olimpiji. S tem so pri ljubljanskem klubu, kot so sporočili, oblikovali postavo za novo sezono, pred katero ne načrtujejo več sprememb. 

Jan Drozg se je iz Tivolija preselil k sosedom na avstrijsko Koroško. FOTO: Črt Piksi
Jan Drozg se je iz Tivolija preselil k sosedom na avstrijsko Koroško. FOTO: Črt Piksi

Pri vodstvu ICEHL pa so objavili tekmovalni spored 2026/27. Ljubljanske zmaje čaka za uvod dvojček tekem na Madžarskem, in sicer 18. septembra v Budimpešti pri Ferencvarosu ter dan pozneje pri vodilnem hokejskem moštvu naše vzhodne soseščine v Szekesfehervarju. V sredo, 23. septembra, bo Olimpija gostovala v Linzu, nato pa bo v petek (25. 9.) na tivolskem ledu spektakularen uvod v novo sezono: pred Ljubljančani bo namreč domača premiera prav s Celovčani in tako tudi srečanje z Muršakom in Drozgom ... 

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