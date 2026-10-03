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Drugo

Jan Pancar je Slovenijo zapeljal v finale

Slovenska reprezentanca v motokrosu je v kvalifikacijah pokala narodov v francoskem Erneeju osvojila 17. mesto in si zagotovila nedeljsko tekmo.
Jan Pancer je bil odločilen kamenček v slovenskem mozaiku za preboj slovenskih motokrosistev v finale pokala narodov. FOTO: AMZS
Galerija
Jan Pancer je bil odločilen kamenček v slovenskem mozaiku za preboj slovenskih motokrosistev v finale pokala narodov. FOTO: AMZS
Š. R., STA
3. 10. 2026 | 18:40
3. 10. 2026 | 19:12
2:46
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Slovenska reprezentanca v motokrosu je trojni spored kvalifikacij na pokalu narodov v francoskem Erneeju končala na 17. mestu in si zagotovila nedeljske finalne vožnje. Najboljši izid izmed trojice Slovencev je uspel Janu Pancarju, ki je bil v razredu MXGP tretji. Jaka Peklaj je bil v MX2 26., Lukas Osek pa v odprtem razredu 24.

Pancar je v kvalifikacijah razreda MXGP zasedel odlično tretje mesto, zaostal je le za zmagovalcem Špancem Jorgejem Pradom in Francozom Romainom Febvrom. Pancar, na letošnjem pokalu narodov zaradi odsotnosti Tima Gajserja najbolj izkušen slovenski motokrosist, je odlično startal in celotno preizkušnjo vozil na tretjem mestu. Ciljno črto je prečkal 37 sekund za Pradom, ki od leta 2025 dirka v ameriških serijah. Drugi slovenski dirkač Peklaj je bil kot na prostem treningu pri repu uvrščenih. Po startu je nekoliko zaostal, do konca pa se s 30. prebil do 26. mesta. Kvalifikacije razreda MX2 so sicer pripadle Francozu Mathisu Valinu, ki je dirko končal pred Južnoafričanom Camdenom McLellanom.

Prvil cilj v Franciji je slovenska reprezentanca v motokrosu izpolnila. FOTO: AMZS
Prvil cilj v Franciji je slovenska reprezentanca v motokrosu izpolnila. FOTO: AMZS

V tretji kvalifikacijski preizkušnji so tekmovali v odprtem razredu, prepričljivo najboljši pa je bil letošnji svetovni prvak Jeffrey Herlings. Nizozemec je bil na cilju pred Belgijcem Liamom Evertsom in Francozom Tomom Viallom. Osek je bil 24., s čimer je slovenska trojica z dvema svojima najboljšima izkupičkoma zbrala 27 točk, črtalo pa se je 26. mesto Peklaja. To je bilo dovolj za 17. mesto, v finale pa se je uvrstilo 19 reprezentanc. Najboljši so bili Francozi (3 točke), drugi so bili Španci (5), tretji pa Belgijci (7).

V nedeljo se bo glavni del sporeda ob 13.10 začel s skupno vožnjo razredov MXGP in MX2, tekmovalci v MX2 in open se bodo pomerili ob 14.40, ob 16.08 pa bodo za konec nastopili še v razredih MXGP in open. Slovenija je lani z Gajserjem, Pancarjem in Peklajem zasedla visoko peto mesto, kar je najboljša uvrstitev v zgodovini.

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motokrosJaka Peklajpokal narodovJan PancarJeffrey HerlingsJorge PradoLukas Osek

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