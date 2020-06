Janežič pod 21 sekundami na 200 m v Kranju

Luka Janežič, slovenski rekorder v teku na 400 m, je na pol krajši razdalji na atletskem mitingu v Kranju zmagal s časom 20,88 sekunde (veter +0,5 m/s). Na 26. mitingu Vučko je med atletinjami na tej razdalji slavila Anita Horvat s 23,94. Agata Zupin je bila prva na 300 m s 37,59 sekunde. Na 200 m je bil drugi Lovro Mesec Košir (Mass, 21,19) in tudi ni zelo veliko zaostal za Janežičem, tretji je bil Rok Kocina (Gorica, 21,98).



Janežič, član celjskega Kladivarja, je na svoji prvi tekmi v sezoni nastopil v disciplini, v kateri sicer ne teče na velikih tekmovanjih, in za slabe pol sekunde zaostal za slovenskim rekordom (20,47) Matica Osovnikarja iz leta 2004.



Horvatova (Velenje), rekorderka na 400 m, je bila na pol stadionskega kroga v cilju 34 stotink pred Zalo Istenič (Mass, 24,28). Zupinova (Velenje), rekord države ima na 400 m ovire in na 300 m, je bila več kot pol sekunde pred tekmicami; druga je bila Maja Pogorevc (38,32).