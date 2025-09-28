Janja Garnbret: Zdi se mi, da vsi samo čakajo, kdaj bom podlegla pritisku

Janja Garnbret je sezono končala tako, kot je načrtovala in si želela. Po olimpijskem letu 2024 si je vzela najdaljši tekmovalni premor. Tekmovala je le na treh prizoriščih. In na vseh treh zmagala. Zadnji dve leti nisem bila slabša kot prva, je dejala šampionka o nizu nepremaganosti v športnem plezanju.

Vrhunec letošnje sezone tekmovanj najvišje kakovostne ravni na umetnih plezalnih stenah je bil člansko svetovno prvenstvo v Južni Koreji. Garnbret je v Seul pripotovala vrhunsko pripravljena in odločena znova krojiti sam svetovni vrh v dveh disciplinah.

Ambiciozni načrt je v celoti uresničila. V gimnastični areni, ki je od leta 2018 znana tudi kot KSPO Dome, pokriti dvorani v olimpijskem parku v južnokorejski prestolnici, je vzela tisto, kar ji je bilo na razpolago. Zlati dvojček zmag, v petek je konkurenco prepričljivo premagala v težavnostnem, 24 ur kasneje pa po dramatičnem finalu še v balvanskem plezanju.

Zadnji dve leti nisem bila slabša kot prva

Šestindvajsetletnica je neporažena od takrat, ko se je na prejšnjem SP v Bernu 12. avgusta 2023 v težavnosti kljub osvojenemu finalnemu vrhu morala zadovoljiti z »zgolj« srebrom.

V tem času je še drugič postala olimpijska prvakinja. Pred Seulom pa je v Kopru pred domačimi navijači poskrbela za nova mejnika, ko je osvojila 49. zmago v svetovnem pokalu, 31. v težavnosti.

»Prvič sem postala svetovna prvakinja leta 2016. Mineva desetletje, ko sem z vsakega SP prinesla vsaj eno medaljo. Res neverjetno, petkov naslov svetovne prvakinje v težavnosti in sobotni v balvanih sama pri sebi uvrščam najvišje od vseh osvojenih naslovov na SP,« je dejala Garnbret za Val 202.

Janja Grabret je brez poraza na treh velikih tekmovanjih po olimpijskih igrah leta 2024. FOTO: PZS

»Zadnji dve leti nisem bila slabša kot prva. Kar težko je to povedati, ker je res noro, in se mi zdi, da vsi samo čakajo, kdaj bom podlegla pritisku, kdaj mi bo spodrsnilo, kdaj se bo zgodilo, da ne bom prva,« je pritisk opisala slovenska šampionka.

»Gre za breme, ki ga ves čas nosim s sabo. Se mi zdi, da vseskozi plezam z nahrbtnikom in iz tekme v tekmo je težji, ker me ostale ves čas lovijo, jaz pa moram biti dva koraka pred vso konkurenco. Tekmice lahko samo plezajo, napadajo, prežijo na moje napake in se ne obremenjujejo z ničemer, ker nimajo ničesar za izgubiti,« je težo vloge »večne branilke zmag« razkrila Ganbret.

»Na srečo sem bila že dostikrat v takšnih situacijah, zdaj imam že kar nekaj izkušenj in v bistvu lahko rečem, da sem kar izkušena tekmovalka, s čimer sem res zadovoljna,« je opisala najboljša na svetu. Spregovorila je po sobotnem finalu, ko se je vrnila po zaostanku in z osvojenimi štirimi balvani ugnala izzivalko iz Francije Oriane Bertone.

Raje tekmuje v težavnosti

V balvanih je bila tretja po kvalifikacijah, tretja je bila tudi po polfinalu. Tekmice so zavohale kri. Frustracije zaradi »bednih napak« so pri Garnbret privrele po polfinalu, ko je v jezi odgovorila, da je zadnjič tekmovala v balvanih.

»To sem rekla bolj v tistem žaru trenutka, tako da me boste še videli na balvanski tekmi, ni razloga za skrb,« je navijače, ko je popustila tekmovalna napetost, smeje pomirila.

»Balvani me zelo jezijo, če so prelahki in ko samo čakajo, da mi bo spodrsnilo in da zato ne bom zmagala. Motilo me je, da je bilo balvane treba osvojiti na 'flash', v prvem poskusu. Na koncu pa nato samo čakaš, da bo kakšen balvan vendarle težji, da bom lahko na njem pokazala, kako dobro sem trenirala.«

»Raje tekmujem v težavnosti, v Innsbrucku in Kopru so bile težavnostne smeri težke in je vsaka tekmovalka lahko pokazala to, za kar je trenirala, medtem ko se mi zdi, da v balvanih včasih tega ne moreš pokazati.«

Po prvenstvu si bo vzela predah od umetnih plezalnih sten. »Želim čim več plezati v skali. Imam ogromno projektov v Franciji, Švici, Italiji. Želim biti čim manj na umetni steni, čim manj v plezalnem centru na Verdu in čim več v naravi. Da se tudi glava malo spočije od mesecev treniranja za SP.«