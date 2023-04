Janja Garnbret bo zaradi poškodbe palca tekmovala šele od junija

Olimpijska šampionka v športnem plezanju Janja Garnbret bo sezono tekmovanj v svetovnem pokalu v športnem plezanju po poškodbi palca začela kasneje, kot je bilo sprva načrtovano. Povratek na tekme svetovnega pokala slovenska prvakinja načrtuje v začetku junija na balvanski preizkušnji v Pragi. Izpustila bo uvodni del sezone v Aziji in ZDA.

Na azijsko turnejo svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Hačiodžiju na Japonskem od 21. do 23. aprila in v Seulu v Južni Koreji od 28. do 30. aprila bodo od članov slovenske ekipe potovali Jernej Kruder, Anže Peharc, Zan Lovenjak Sudar, Luka Potočar v moški ter Katja Debevec, Mia Krampl in Sara Čopar v ženski konkurenci.

Selektor slovenske reprezentance Gorazd Hren je sicer v ekipo uvrstil tudi Garnbretovo, ki pa zaradi poškodbe še ni pripravljena za tekmovalne preizkušnje. Namesto najboljše slovenske športne plezalke bo na uvodnih tekmah tekmovala Sara Čopar, dodatna rezerva pa je tudi Lucija Tarkuš.

Okrevanje po poškodbi palca se je pri Janji Garnbret zavleklo. S trenerjem Romanom Krajnikom sta sklenila izpustiti začetni del sezone in tekme na Japonskem, v Južni Koreji in ZDA. V Salt Lake Cityju bodo tekme svetovnega pokala v balvanskem in hitrostnem plezanju od 19. do 22. maja. Povratek na tekme svetovnega pokala Garnbretova tako načrtuje junija, so sporočili iz njene ekipe.

Ključen člen pri oprijemu v steni

»V tem trenutku je ključno, da lahko začnem znova trenirati, da se lahko čim prej vrnem na tekmovanja,« je sporočila Garnbretova, ki bo najprej na treningih uporabljala nekoliko večji plezalni čevelj. Olimpijska prvakinja upa, da ne bo ogrožen glavni cilj sezone. Od 1. do 12. avgusta bo v Bernu v Švici svetovno prvenstvo, ki bo tudi prvo kvalifikacijsko sito za uvrstitev na poletne olimpijske igre prihodnje leto v Parizu.

»Seveda bi si želela nastopiti že v Aziji, a v tem trenutku bi to pomenilo prehitevanje dogodkov. Vem, kaj je glavni cilj, to je svetovno prvenstvo, in takrat želim biti stoodstotno pripravljena. Kasnejši začetek sezone je, glede na okoliščine, v tem trenutku najboljši scenarij,« je poudarila Janja Garnbret.

Poškodba palca je pri plezalcih sila neugodna, saj gre za ključen člen pri oprijemu v steni. »Program treninga bo še naprej prilagojen, a postopoma se Janja vrača. Zdaj bo pri treningu potrebnega kar nekaj občutka, da se poškodba čez čas še dokončno zaceli. Še naprej bo potekala intenzivna fizioterapija, ni pa to ovira, da ne bi mogli trenirati v steni. Janja ohranja samozavest in motiviranost, kar je ključno,« je v zvezi s tem dejal Janjin trener Roman Krajnik.