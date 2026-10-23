Kraljica Janja Garnbret je nazaj, lep uspeh slovenske odprave

Olimpijska prvakinja Janja Garnbret je bila najboljša v kvalifikacijah tekme športnih plezalcev v Santiagu v Čilu. S tem je 27-letna šampionka napovedala napad na 52. zmago v svetovni seriji oziroma svetovnem pokalu.

Letos je v težavnosti nastopila trikrat. V Wujiangu je osvojila drugo mesto, nato pa konkurenco premagala v Innsbrucku in na domači tekmi v Kopru. Z novo zmago bi absolutni rekord v svoji izjemni karieri še povečala. Zanimivo je, da je Garnbret v Čilu sploh nastopila, saj je letos nastopala zelo redko.

»Trener je tekme razporedil smiselno čez vse leto. Santiago je sodil v to razporeditev, pomemben pa je tudi že za naslednjo sezono. V Južni Ameriki še nisem tekmovala,« je dejala olimpijska prvakinja in k temu dodala še svoje poslanstvo: »Želim si tudi širiti prepoznavnost plezanja po svetu in naš šport približati čim več ljudem.«

Zelo dobro so nastopile tudi preostale Slovenke. Rosa Rekar je za Belgijko Heloise Doumont zasedla tretje mesto, Lučka Rakovec je bila peta in Lucija Tarkuš 16. v konkurenci 48 plezalk. V soboto bo v Santiagu nastopil še Luka Potočar, ki je bil letos že drugi na tekmi v Chamonixu. Polfinala in finala bodo na sporedu v nedeljo.

Tekma v Čilu je letošnja zadnja velika mednarodna tekma v težavnosti. Počitka pa ne bo veliko, saj sledi predolimpijsko leto 2027, ko se bodo delile kvote za nastop na igrah v Los Angelesu 2028. Za evropske plezalce bodo prvo sito junijske evropske igre v Istanbulu. Garnbret bo lovila svoj tretji olimpijski nastop z željo po novem zlatu po Tokiu 2021 in Parizu 2024, Slovenija pa si želi zapolniti po dve kvoti v ženski in moški konkurenci v vsaki od disciplin - težavnosti in balvanih.