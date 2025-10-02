Janja Garnbret in Rosa Rekar zasijali v Ljubljani

Na sedežu Planinske zveze Slovenije sta danes v soju žarometov zasijali dve kolajni s svetovnega prvenstva v športnem plezanju v Seulu.

Janja Garnbret je z zbirko dvanajstih odličij s svetovnih prvenstev, od tega desetih zlatih, znova potrdila svoj status, medtem ko je Rosa Rekar s srebrom v težavnosti osvojila svojo prvo veliko kolajno v karieri.

Na novinarski konferenci v Ljubljani sta predstavili osvojeni kolajni in strnili vtise po tekmovanju, ki je eni prineslo nadaljevanje zlatega niza, drugi pa preboj med najboljše na svetu.

Selektor Gorazd Hren je dejal, da sta plezalki poskrbeli za pravljični razplet svetovnega prvenstva. FOTO: Blaž Samec

Selektor Gorazd Hren ni skrival zadovoljstva. »Zelo smo zadovoljni z izkupičkom, Janja in Rosa sta poskrbeli za pravljični razplet svetovnega prvenstva,« je dejal in pohvalil tudi preostale finalistke, Jennifer Buckley in Lučko Rakovec.

Sanje so postale resničnost

Za 20-letno Roso Rekar je uspeh v Seulu presegel vsa pričakovanja. Stopiti na zmagovalni oder ob boku svoje vzornice je bil zanjo poseben trenutek.

»Takšnega zaključka prvenstva si res nisem predstavljala, zelo sem ponosna na dosežek. Da sem si lahko zmagovalne stopničke delila z Janjo, je res nekaj zelo posebnega, saj je moja vzornica, po kateri se zgledujem,« je povedala plezalka iz Most pri Žirovnici.

Rosa Rekar je s srebrom v težavnosti na svetovnem prvenstvu osvojila svojo prvo veliko kolajno v karieri. FOTO: Dejan Javornik

Tudi za Janjo Garnbret, ki je v Seulu postala svetovna prvakinja tako v težavnosti kot v balvanih, je bil uspeh plod trdega dela in izjemne mentalne priprave. »Na SP sem se odpravila z zelo dobrimi občutki. Ne vem, če sem bila že kdaj tako dobro pripravljena,« je pojasnila in dodala, da se kljub izkušnjam še vedno sooča z velikim pritiskom. »Znova sem dokazala, da zmorem nositi ta težki nahrbtnik. Vsako leto je težje, sem pa pritiskov vajena, kar pa ne pomeni, da je breme kaj lažje.«

Sezone še ni konec

Čeprav je slovenska reprezentanca s tremi novimi odličji skupno število kolajn s svetovnih prvenstev povečala na 26, o prihodnji sezoni v ekipi še ne razmišljajo. Po naporni sezoni sledi premor, a za Janjo Garnbret tekmovalnega leta še ni povsem konec.

Kljub temu da je sprva napovedala zaključek nastopov na umetnih stenah, se je odzvala vabilu na prestižno masters tekmovanje Rock v italijanskem Arcu.

Športna plezalka Janja Garnbret je v Seulu postala svetovna prvakinja v težavnosti in balvanih. FOTO: Dejan Javornik

»Gre za tekmo bolj za zabavo, to tekmo sem načrtovala že nekaj časa,« je pojasnila svojo odločitev.