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Drugo

Janja Garnbret izzvala Maxa Verstappna (VIDEO)

Slovenska plezalna šampionka je sodelovala na Red Bullovi dirki v kartingu v Silverstonu.
Janja Garnbret je uživala v Silverstonu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Galerija
Janja Garnbret je uživala v Silverstonu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
M. Š., STA
16. 9. 2026 | 21:02
16. 9. 2026 | 21:04
3:45
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Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je bila del Red Bullovega dogodka, na katerem se je štirikratni svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen v kartingu pomeril s 100 tekmeci iz sveta šovbizniza, športa in pretočnih vsebin. Nizozemski šampion je 30 krogov dolgo dirko začel z zadnjega mesta, izjemno Korošico pa je prehitel že v zmešnjavi prvega kroga.

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Garnbretova je svojo izkušnjo iz Silverstona delila na družbenih omrežjih, Verstappna pa je pred začetkom pozvala, naj se je na dirkališču – tako kot tekmecev – malce usmili. »To je moje uradno dirkaško obdobje, ki bo trajalo nekaj dni. Zdaj je čas za pravo akcijo,« je dvakratna olimpijska prvakinja zapisala na Instagramu.

Ob izjemni plezalki je Red Bullov dogodek »Max proti 100« privabil še številne druge zvezdnike pretočnih vsebin ter športne ase in znane osebe z družbenih omrežij in televizije. Garnbretovo so kot del Red Bullove družine povabili na slovito dirkališče v Veliki Britaniji, kjer so v notranjosti steze za potrebe dogodka pripravili posebno progo za karting.

Verstappen je preizkušnjo začel z začelja, s 101. štartnega položaja, nato pa je lovil tekmece z enakimi gokarti. Takoj ko je nekoga ujel, se je moral ta umakniti s steze. Tudi slovensko zvezdnico športnega plezanja je ujel v kaosu prvega kroga, v katerem je v gneči obtičalo ogromno tekmovalcev.

Max Verstappen je bil dobro razpoložen v Silverstonu. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters
Max Verstappen je bil dobro razpoložen v Silverstonu. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters

Že v uvodnem krogu je napredoval na 37. mesto, do petega je ujel 80 odstotkov priložnostnih dirkačev, malce dlje pa je potreboval le za izstopajočo trojico v ospredju, ki se tudi sicer veliko časa ukvarja z vsebinami, povezanimi z avtomobili in motorji.

Verstappen je bil dobro razpoložen

Vsak tekmovalec je imel eno možnost, da uveljavi džokerja in odpelje po skrajšani različici kroga ter s tem pridobi nekaj sekund. Velika večina te možnosti zaradi Verstappnove hitre vožnje nikoli ni dobila. Prva trojica pa je imela na voljo še dodatni hitri krog. Verstappen je zadnjega od svojih tekmecev, novinarja formule 1 Jackyja Martensa, ujel po 35 minutah, precej pred koncem odštevalnega časa (75 minut) oziroma v 13. krogu.

Nizozemski zvezdnik je bil že pred dogodkom dobro razpoložen. »Zavoljo ozadja v dirkaških športih bi moral biti precej hitrejši od tekmecev. Vsaj upam, da bo tako, saj bi bilo kar sramotno, če bodo hitrejši od mene,« je pred dirko razlagal štirikratni svetovni prvak.

V mladosti je veliko časa dirkal v kartingu (2005–2013), tudi njegova mati Sophie Kumpen je bila nekdanja tekmovalka v tem dirkaškem razredu. Leta 2013 je postal tako evropski kot svetovni prvak v kartingu, pozneje pa je presedlal v močnejše dirkaške serije. Leta 2015 je prvič dirkal v polni sezoni formule 1, svetovni prvak pa je postal štirikrat zapovrstjo med letoma 2021 in 2024.

»Od četrtega do 15. leta sem dirkal z gokarti, zato nimam pravih izgovorov, da moram več trenirati ali da mi primanjkuje časa. Moram se zgolj privaditi na progo in preveriti oprijem na stezi,« je še dejal pred dogodkom.

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kartingJanja GarnbretMax VerstappenRed BullSilverstone

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