  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Janja Garnbret je za finalno tekmo uživala v fantastičnem plezanju

Po prvem mestu v petkovih kvalifikacijah na balvanih je najboljša športna plezalka na svetu zmagala tudi v polfinalu. Jennifer Buckley osma. Finale ob 13. uri.
Janja Garnbret je že na prvi tekmi svetovne serije v kitajskem Keqiau v šampionski formi. FOTO: PZS
Galerija
Janja Garnbret je že na prvi tekmi svetovne serije v kitajskem Keqiau v šampionski formi. FOTO: PZS
Š. R., STA
2. 5. 2026 | 09:35
2:40
A+A-

Janja Garnbret je v kitajskem Keqiau, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, po prvem mestu v petkovih kvalifikacijah na balvanih zmagala tudi v polfinalu. Garnbret, najboljša športna plezalka v zgodovini, lovi 50. zmago v svetovnem pokalu.

Jennifer Buckley je bila kot druga Slovenka osma in bo prav tako nastopila v finalu danes 13. uri po slovenskem času.

Druga za slovensko šampionko Garnbret je bila Francozinja Oriane Bertone, tretja Aannie Sanders iz ZDA. Tretja Slovenka na tekmi Lucija Tarkuš pa končala v petkovih kvalifikacijah na 53. med 68 tekmovalkami.

»Uživala sem, polfinale je bil po mojem mnenju fantastičen. Že v izolaciji sem dobro počutila, kot že tudi na kvalifikacijah. Pred začetkom me je malo stisnilo, a po toliko letih tekmovanj vem, da živci naredijo svoje. Nato sem hitro padla v svoj ritem. Vse tri balvane sem splezala, kot je treba,« je povedala Garnbret.

Tudi Jennifer Buckley se je uvrstila v finale. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ocenila je, da je bil na tretjem balvanu kakšen nepotreben poskus preveč. »To je zame opomin, da si moram balvan bolje pogledati. Plezanje je bilo zahtevno, kar imamo pa radi. Upam, da bo nekaj podobnega tudi v finalu,« je dodala Garnbret.

Za Buckley, ki bo finalni nastop začela prva, je bilo pomembno, da pride v finale. »Eno plezanje več prinaša še dodatne izkušnje. Vsekakor moram še veliko popraviti, tako da ni bilo vse pozitivno. Sem pa pokazala, da sem lahko do konca osredotočena in je bilo dovolj za finale,« je ocenila Buckley.

V nedeljo bodo ob 4.30 v polfinalu tekmovalki na balvanih še moški. Med njimi bo tudi Anže Peharc, ki je v kvalifikacijah osvojil 15. mesto. Drugi Slovenec Timotej Romšak je končal na 53. mestu med 74 plezalci.

Šport  |  Drugo
Kitajska

Janja najboljša: Glava tam, kjer mora biti

Janja Garnbret, Jennifer Buckley in Anže Peharc so se iz slovenske reprezentance prebili v polfinale prve tekme sezone v športnem plezanju na Kitajskem.
Matic Rupnik 1. 5. 2026 | 15:45
Preberite več
Photo
Šport  |  Drugo
Športno plezanje

Janja glavna adutinja, a vročih želez je še veliko (FOTO, VIDEO)

Slovenska reprezentanca v športnem plezanju bo sezono začela prvega maja na Kitajskem. Letos poseben poudarek koprski tekmi. Selektor Gorazd Hren optimističen.
Peter Zalokar 21. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Šport  |  Drugo
Sledi 1. junija

Urnaut predstavil junijski spektakel za Botrstvo v športu, karte že v prodaji

Nastop na revialni tekmi zvezd so zaenkrat potrdili Nataša Pirc Musar, Anže Lanišek, Bojan Cvjetićanin, Lado Bizovičar in drugi.
16. 4. 2026 | 14:40
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Nekdanji ukrajinski poveljnik: Rusijo bo premagala nova sila

General Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske, je spregovoril o tem, kako tehnološki napredek spreminja naravo vojne.
Novica Mihajlović 30. 4. 2026 | 13:35
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Romandiji

Tokrat se Godon ni pustil, četrti Pogačar: Moram ohraniti dobre noge

Dorian Godon je pokazal, zakaj je najboljši šprinter na letošnji Romandiji. Tadej Pogačar zadržal rumeno majico.
Miroslav Cvjetičanin 1. 5. 2026 | 08:31
Preberite več
Novice  |  Svet
Madžarska

Sin bančnika že umaknil svojo kolekcijo porschejev

Sin nekdanjega šefa madžarske centralne banke je v strahu pred čiščenjem orbanistov pred volitvami umaknil svojo zbirko luksuznih vozil.
1. 5. 2026 | 07:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Poti brez skrbi
Vredno branja

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Druga kariera

Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

športno plezanjeJanja GarnbretbalvaniJennifer BuckleyKitajska

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Čiščenje pasjega urina ali 500 evrov kazni

Župan italijasnkega mesta je ta ukrep uvedel po pritožbah prebivalcev zaradi smradu po pasjem urinu.
2. 5. 2026 | 10:16
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Odobrili prvo zdravilo proti malariji za dojenčke

Do zdaj so dojenčke zdravili z zdravili za večje otroke, kar povečuje tveganje za napačno odmerjanje.
2. 5. 2026 | 10:08
Preberite več
Šport  |  Drugo
Svetovna serija

Janja Garnbret je za finalno tekmo uživala v fantastičnem plezanju

Po prvem mestu v petkovih kvalifikacijah na balvanih je najboljša športna plezalka na svetu zmagala tudi v polfinalu. Jennifer Buckley osma. Finale ob 13. uri.
2. 5. 2026 | 09:35
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Trije stebri

Soigralec o Cristianu Ronaldu: ni star 41 let, biološko je pri 32. ali 33. letih

Louis Saha, bivši napadalec Manchester Uniteda, pri katerem je delil slačilnico s slavnim Portugalcem, je razkril dolgoživost neuničljivega napadalca.
2. 5. 2026 | 09:15
Preberite več
Razno
Onaplus podkast

Matjaž Ambrožič: Kultura ni umrla, le težje jo je najti

O tem, zakaj kultura ni izginila, zakaj subkulture še sprožajo premike, pa tudi o stališču, da algoritmi ne morejo nadomestiti človeške ustvarjalnosti.
Manca Čampa Pavlin 2. 5. 2026 | 09:05
Preberite več
Šport  |  Drugo
Svetovna serija

Janja Garnbret je za finalno tekmo uživala v fantastičnem plezanju

Po prvem mestu v petkovih kvalifikacijah na balvanih je najboljša športna plezalka na svetu zmagala tudi v polfinalu. Jennifer Buckley osma. Finale ob 13. uri.
2. 5. 2026 | 09:35
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Trije stebri

Soigralec o Cristianu Ronaldu: ni star 41 let, biološko je pri 32. ali 33. letih

Louis Saha, bivši napadalec Manchester Uniteda, pri katerem je delil slačilnico s slavnim Portugalcem, je razkril dolgoživost neuničljivega napadalca.
2. 5. 2026 | 09:15
Preberite več
Razno
Onaplus podkast

Matjaž Ambrožič: Kultura ni umrla, le težje jo je najti

O tem, zakaj kultura ni izginila, zakaj subkulture še sprožajo premike, pa tudi o stališču, da algoritmi ne morejo nadomestiti človeške ustvarjalnosti.
Manca Čampa Pavlin 2. 5. 2026 | 09:05
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo