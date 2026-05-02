Janja Garnbret je za finalno tekmo uživala v fantastičnem plezanju

Janja Garnbret je v kitajskem Keqiau, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, po prvem mestu v petkovih kvalifikacijah na balvanih zmagala tudi v polfinalu. Garnbret, najboljša športna plezalka v zgodovini, lovi 50. zmago v svetovnem pokalu.

Jennifer Buckley je bila kot druga Slovenka osma in bo prav tako nastopila v finalu danes 13. uri po slovenskem času.

Druga za slovensko šampionko Garnbret je bila Francozinja Oriane Bertone, tretja Aannie Sanders iz ZDA. Tretja Slovenka na tekmi Lucija Tarkuš pa končala v petkovih kvalifikacijah na 53. med 68 tekmovalkami.

»Uživala sem, polfinale je bil po mojem mnenju fantastičen. Že v izolaciji sem dobro počutila, kot že tudi na kvalifikacijah. Pred začetkom me je malo stisnilo, a po toliko letih tekmovanj vem, da živci naredijo svoje. Nato sem hitro padla v svoj ritem. Vse tri balvane sem splezala, kot je treba,« je povedala Garnbret.

Tudi Jennifer Buckley se je uvrstila v finale. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ocenila je, da je bil na tretjem balvanu kakšen nepotreben poskus preveč. »To je zame opomin, da si moram balvan bolje pogledati. Plezanje je bilo zahtevno, kar imamo pa radi. Upam, da bo nekaj podobnega tudi v finalu,« je dodala Garnbret.

Za Buckley, ki bo finalni nastop začela prva, je bilo pomembno, da pride v finale. »Eno plezanje več prinaša še dodatne izkušnje. Vsekakor moram še veliko popraviti, tako da ni bilo vse pozitivno. Sem pa pokazala, da sem lahko do konca osredotočena in je bilo dovolj za finale,« je ocenila Buckley.

V nedeljo bodo ob 4.30 v polfinalu tekmovalki na balvanih še moški. Med njimi bo tudi Anže Peharc, ki je v kvalifikacijah osvojil 15. mesto. Drugi Slovenec Timotej Romšak je končal na 53. mestu med 74 plezalci.