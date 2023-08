Janja Garnbret je za olimpijsko vozovnico zares garala

Koroška plezalna šampionka Janja Garnbret je z zmagoslavjem v kombinaciji balvanov in težavnosti na svetovnem prvenstvu v Bernu potrdila prvo slovensko kvoto za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu. Našim športnim plezalcem so po besedah selektorja članske reprezentance Gorazda Hrena v tej disciplini na voljo še tri olimpijske kvote, ženska in dve moški.

Garnbretova je v areni PostFinance vzela tisto, po kar je prišla. V vseh disciplinah, v katerih je tekmovala, je osvojila kolajno: zlati v balvanskem plezanju in kombinaciji ter srebrno v težavnosti. Največja nagrada pa je olimpijska vozovnica za Pariz.

»Verjetno je imela zapisano točno takšno začrtano pot, ki se je zgodila. Čestitke Janji,« je osemkratni svetovni prvakinji čestital Hren in nadaljeval: »Balvanski del kombinacije je odplezala tako, kot zna, s čimer si je zagotovila prednost pred tekmicami, težavnost pa je odplezala super in skupno zanesljivo prevzela prednost za zasluženo olimpijsko vozovnico. Mogoče nekateri menijo, da je samoumevna, ampak Janja je zanjo zares trdo garala.«

»Prvenstvo je začela sijajno in postala svetovna prvakinja v balvanih. Naslednja tekma je bila težavnost, ki jo je odplezala dobro. Srebrna kolajna je odličen rezultat. Verjamem, da je Janja merila na zmago, ampak Japonka Ai Mori je celotno prvenstvo zelo dobro plezala težavnost. Najpomembnejša pa je bila kombinacija, v kateri je zablestela z zmago, s katero si je prislužila olimpijsko vozovnico,« je slovenski selektor še enkrat opisal dogajanje na svetovnem prvenstvu v Švici.

Selektor slovenske plezalne reprezentance Gorazd Hren je svoj pogled usmeril že proti naslednjim tekmam. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Šli bodo korak za korakom

Koroška zvezdnica bo tako še drugič tekmovala na olimpijskih igrah. V Tokiu 2021 je splezala na Olimp. V Bernu sta ob Janji olimpijski vozovnici prejeli še srebrna Avstrijka Jessica Pilz in Ai Mori, ki je bila v kombinaciji bronasta.

V ženski konkurenci je na voljo še 16 vstopnic. Ena je rezervirana za francoske gostitelje. Oktobra bodo na sporedu še evropske olimpijske kvalifikacije v kombinaciji v Lavalu v Franciji, kjer bodo podelili še eno žensko in eno moško kvoto. »To bo najtežje osvojljiva olimpijska norma, zato se moramo še pogovoriti, kako bomo to izpeljali. So še druge možnosti, fantje in dekleta se borijo za točke, ki vodijo na dodatne kvalifikacijske tekme, na katerih vidim največjo priložnost za osvojitev dodatnih kvot,« je pojasnil Hren.

»Maksimalna kvota za Slovence sta dve normi pri dekletih, dve pri fantih. Šli bomo korak za korakom, nabirali točke in se poskušali uvrstiti na kvalificijske tekme,« je še dejal selektor.

Naslednje svetovno prvenstvo v športnem plezanju bo leta 2025 v Seulu v Južni Koreji, ki bo od 18. do 27. avgusta gostil tudi mladinsko svetovno prvenstvo.