Zlata Janja in druščina vabijo na sončni spektakel na Obali

Že tradicionalno imajo prireditelji tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru srečo z vremenom in kaže, da se tradicija ne bo končala. Današnje druženje s sedmo silo v Črnem Kalu je sicer potekalo v nalivu, ki je povzročil nevšečnosti v slovenski Istri, toda vremenoslovci za konec tedna napovedujejo sonce. To je lepo povabilo navijačem, da se pod steno v Plezalnem centru Plus na Bonifiki spet zberejo v velikem številu. Še lepše je, da bodo nastopili vsi najboljši tekmovalci v težavnosti, vključno z dvakratno olimpijsko prvakinjo Janjo Garnbret.

Športne plezalce čaka tekmovalno zelo naporen finiš sezone. Po Kopru namreč sledi svetovno prvenstvo v Seulu v Južni Koreji, ki bo letos le v posamičnih disciplinah, enako kot olimpijske igre leta 2028, na katerih se bodo tekmovalci prvič potegovali za tri komplete kolajn v vseh treh posamičnih disciplinah ločeno – hitrosti, težavnosti in balvanih.

Matej Planko, Lana Gorič, Rosa Rekar, Anže Peharc, Janja Garnbret, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Luka Potočar, Luka Fonda in Tomo Česen. FOTO: P. Z.

V Kopru se bodo v petek, ko bodo kvalifikacije in polfinale, ter v sobotnem finalu najboljših, merili v težavnostnem plezanju. V ospredju je dvakratna zmagovalka koprskih tekem Garnbretova, rekorderka po številu zmag v svetovnem pokalu, ki bo napadala 31. zmago v težavnosti in skupaj 49. Trideset zmag v težavnosti si trenutno deli z Južnokorejko Jain Kim, ki je na štartnem seznamu tekme v Kopru.

Tehnični vodja tekmovanja Tomo Česen, ki je bil organizacijsko ob vseh tekmah v Kranju, preden se je svetovni pokal preselil v Koper, je dejal, da bo možno spremljati vse najboljše. Prijavljenih je 138 tekmovalcev, 66 žensk in 72 moških iz 35 držav, presenetljivo tudi Ugande.

Gre za zadnjo tekmo svetovnega pokala v težavnosti pred pred SP. »Vrstni red še ni jasen, nosilce stopničk v skupnem seštevku sezone težavnosti bo dal Koper. Zanimivo bo. Potrudili se bomo in tekmo izpeljali tako, kot je treba, pričakujem pa, da bodo svoje dodali tudi gledalci,« je navijače in ljubitelje plezanja v Koper povabil sloviti Česen, je poročala STA.

Janja Garnbret si obeta 49. zmago. FOTO: PZS

Pomočnik selektorja Gorazda Hrena in trener slovenske ekipe Luka Fonda je predstavil ekipo, v kateri so priložnost dobili tudi mlajši, še neuveljavljeni tekmovalci. Slovenska ekipa bo štela 14 tekmovalcev, pet moških in devet žensk.

Ob prvi zvezdnici Janji Garnbret bodo nastopile še Lučka Rakovec, Mia Krampl, Rosa Rekar, Lana Gorič, Lana Skušek, Sara Čopar, Lucija Tarkuš in Zala Mlakar-Starič, moško vrsto pa bodo zastopali Luka Potočar, Milan Preskar, Samo Golob, Gorazd Jurekovič in Lovro Črep.

»Cilji so jasni, med nami sedijo najboljši na svetu, manj izkušeni pa se bodo skušali zriniti najvišje, kar se da. Za izkušene pa velja, da so že na prejšnjih tekmah dokazali, da lahko posežejo po vrhunskih rezultatih, seveda pričakujemo stopničke,« je cilje razkril Fonda.

Lana Gorič, Rosa Rekar, Anže Peharc, Mia Krampl, Janja Garnbret, Lučka Rakovec, Luka Potočar in trener Luka Fonda so nagovorili sedmo silo. FOTO: P. Z.

Slovenski plezalci so se v težavnosti letos osemkrat uvrstili v finale, le najboljša, dvakratna olimpijska prvakinja je bila na stopničkah. Šestindvajsetletnica se je zmagoslavno vrnila v Innsbrucku po devetih mesecih tekmovalnega premora, kjer je konkurenco premagala tako v težavnosti kot balvanih.

»Za letos sem izbrala tri tekme, Innsbruck, Koper in SP. Koper nikoli ni bil pod vprašajem, vedno rada nastopam pred domačo publiko. Letos imam manj tekem. Olimpijska sezona je terjala svoj davek, prav mi je prišlo malo odmora od tekem. Motivirana sem za domačo tekmo in komaj čakam, da se začne,« je na današnji novinarski konferenci v Črnem Kalu dejala Garnbretova.

»Pričakujem noro vzdušje, kar so navijači v Kopru v zadnjih letih že dokazali in je postalo standard,« je Garnbretova razkrila, da zelo rada tekmuje na domači tekmi. Pred Koprom je opravila prav poseben izziv, preplezala je 100 smeri v dobrodelnem plezalnem maratonu v Slovenski Bistrici. Ta je pustil posledice na koži in mišicah, a je že okrevala.

Tudi tekma v Kopru bo imela dobrodelno noto, del izkupiček od vstopnic bo šel za Botrstvo v športu, katerega ambasadorka je letos Janja Garnbret.