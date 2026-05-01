Janja Garnbret najboljša v kvalifikacijah, a ob njej tudi Japonka

Janja Garnbret je v kitajskem Keqiau, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, je v kvalifikacijah razdelila prvo mesto z Japonko Mio Aojago. Garnbret, najboljša športna plezalka v zgodovini, lovi 50. zmago v svetovnem pokalu. Tretja je bila Francozinja Oriane Bertone.

Jennifer Buckley je bila deveta, tretja Slovenka na tekmi Lucija Tarkuš pa 53. med 68 tekmovalkami. V moški konkurenci bosta ob ob 10. uri po slovenskem času kvalifikacije začela še Anže Peharc in Timotej Romšak.

Polfinale žensk bo v soboto ob 3.30, finale pa ob 13. uri. V nedeljo bodo ob enakih urah kot tekmovalke na balvanih v polfinalu in finalu tekmovali še moški. Garnbret bo letos tekmovala le na šestih tekmah, poleg Keqiaua se bo na Kitajskem v maju merila še v težavnosti v Wujiangu, v Innsbrucku junija v težavnosti in balvanih, septembra v Kopru v težavnosti in za konec oktobra v Čilu tudi v težavnosti.