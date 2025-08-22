Maratonka Janja vabi na spektakel s plemenito noto

Najboljša športna plezalka na svetu in slovenska športna kraljica Janja Garnbret je pred prav posebnim izzivom, kakršnega še ni izkusila. V našem največjem plezalnem centru v Slovenski Bistrici bo osrednja junakinja plezalnega maratona, na katerem bo skušala od petka zvečer (21.00) do sobote zvečer v družbi z drugimi plezalci, povečini rekreativnimi, v 24 urah preplezati kar 100 smeri.

Zbrana sredstva od vstopnic in preplezanih smeri bo šel v dobrodelne namene. Garnbretova je namreč ambasadorka projekta Botrstvo v športu. Zanjo bo to tudi generalka pred domačo tekmo svetovnega pokala v Kopru 5. in 6. septembra, kjer bodo tudi zbirali sredstva za mlade športnike iz socialno ogroženih družin.

Plezalni maraton bo potekal od danes od 21. ure do jutri do 21. ure. Udeležilo se ga bo skupaj več kot 1200 gledalcev in plezalcev. Zbrana sredstva od vstopnic in preplezanih smeri gredo Botrstvu v športu.

Kako zelo se veselite dogodka, na katerem bo sodelovalo 1200 gledalcev in plezalcev, kaj si obetate od njega?

Dogodka se zelo veselim, to je glavni projekt mojega ambasadorskega leta, ki bo združil plezalce iz Slovenije in tujine, ponudil možnosti za plezanje vsem in obenem druženje. Da bodo obiskovalci lahko od blizu spremljali moje plezanje, se kaj naučili ali se spoznali s športom. Pripravili smo program, kjer bo vsak lahko našel nekaj zase, s kupljeno vstopnico pa pripomogel k dobrodelnemu skladu. Želim si, da bi v zadnji uri plezanja na štadionu, kjer bodo lahko prisotni prav vsi, naredili pravi navijaški spektakel in vzdušje, kot da gre za najpomembnejšo tekmo.

Vstopnice so šle za med. FOTO: instagram

Kako velik logistični zalogaj je to? Kdo je nosil največje breme in kako ste bili vključeni v izvedbo?

Moram priznati, da je to iz meseca v mesec postajal večji zalogaj. Večino bremena sta odnesla Tilen in Florian iz moje ekipe, ki skrbita za poslovni segment, torej marketinške zadeve in odnose z javnostmi. Trenutno imata najbrž težji urnik od mene. Jaz sem vključena v ključne odločitve in sem obveščena o zadevah. Za zdaj teče vse, kot smo si zamislili, je pa širša ekipa res zadnje dni vseskozi na delu in verjamem, da bo to privedlo do super izkušnje za vse, ki se bodo udeležili dogodka.

Veliko se pojavljate na televiziji, plakatih ipd. Vam takšne stvari jemljejo energijo ali vam jo dajejo?

Ja, nekaj je zagotovo vzamejo. Ampak vse za dober namen. To je sestavni del posla. Z ekipo vedno skušamo poskrbeti, da se v vsem, kar počnemo, tudi maksimalno zabavamo. Potem to tudi ne vzame toliko energije, kot bi jo sicer.

Pester program Dogajanje se bo začelo danes ob 21. uri z uradnim odprtjem. Sobota bo ob neprestanem premagovanju smeri v stenah ponudila raznolik spremljevalni program. Mladi se bodo lahko pomerili v zabavnih športnih izzivih. Ob 9. in 14. uri bodo predstavitve plezanja za otroke, mlade in odrasle, kjer bodo obiskovalci pod strokovnim vodstvom ekipe Plezalnega centra Slovenska Bistrica lahko preizkusili različne vrste plezalnih izzivov. V popoldanskih urah bo dogajanje popestrilo kulinarično razvajanje, nato bo v notranjosti plezalnega centra sledilo slavnostno odkritje Janjine poslikave, murala. Vse zbrane donacije in izkupiček od vstopnic bodo namenjeni dobrodelnemu skladu Botrstvo v športu. Mlade talente je mogoče podpreti tudi s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo JANJA5 ali JANJA10 na številko 1919.

Sta s trenerjem Romanom Krajnikom naredila kakšen poseben načrt, kako opraviti s 100 smermi v 24 urah?

Načrt obstaja, zdaj se ga moramo le še držati, kar bo malce težje. Bližje, ko je dogodek, bolj se zavedam, da preplezati 100 smeri – ne glede na njihovo težavnost – ni preprosta naloga. A se veselim izziva in računam, da ga bom tudi uspešno opravila.

Letos se je posvetila plezanju v naravnih stenah. FOTO: instagram

Kako veliko je bilo zanimanje za vstopnice?

Zanimanja za vstopnice je veliko, veseli me, da zanimanje vlada za prav vse termine tako za plezalce kot tudi gledalce. To pomeni, da smo res našli nekaj za vsakogar, kar je tudi namen. Upam, da bodo vsi, ki so kupili katero koli vstopnico, prišli tudi na zadnjo uro plezanja, ko je vstop omogočen vsem. Želim si super vzdušje in verjamem, da ga bomo pričarali.

Ste se posebej pripravljali na maraton? So treningi kakor koli vplivali na priprave za tekmo v Kopru (5. in 6. september) in potem SP v Koreji?

Ne morem reči, da sem imela posebne priprave za maraton. Veliko kombiniram plezanje v skali in trening v dvorani. Vadim tako kot vedno; prioriteta so seveda tekme oziroma letos tudi projekti v naravnih stenah. Je pa maraton nekaj povsem novega. Zanimivo bo videti, kako se bom znašla v smislu vzdržljivosti in res dolgega plezanja v steni.

Vlogo ambasadorke je prevzela od Gorana Dragića. FOTO: instagram

Kakšna je forma? Čemu ste se najbolj posvečali po zmagah v Innsbrucku?

Najbolj sem se posvetila projektu v Franciji v Ceussu. Tja se nameravam kmalu znova vrniti. Morda še pred Koprom. Ne vem, bomo videli, ko zaključimo z maratonom.

Kakšen je načrt dela po maratonu?

Kot rečeno, videli bomo, ko zaključimo z maratonom. Absolutno bom šla na tekmo v Kopru, potem na svetovno prvenstvo. Če se bo le dalo, bom za nekaj časa pobegnila tudi še v skalo, da morda poravnam kak račun še tam.