Garnbretova premagala urok, končno osvojila Bibliographie

Najboljša športna plezalka na svetu, dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret, je kot prva ženska preplezala legendarno skalno smer Bibliographie, 9b+. To ji je uspelo v petem poskusu v dveh letih.

Kar 35-metrov dolga vertikalna smer Bibliographie z več kot 80 zahtevnimi gibi predstavlja enega ključnih vzdržljivostnih izzivov sodobnega športnega plezanja, zato je do danes doživela le peščico uspešnih ponovitev. Prvi jo je leta 2020 preplezal Alexander Megos, za kar je potreboval 60 dni poskusov, in jo ocenil celo z oceno 9c, vendar jo je Stefano Ghisolfi po drugi ponovitvi znižal na 9b+, kar je kasneje postala splošno sprejeta ocena. Do Janjinega vzpona je bilo v tej smeri uspešnih le pet moških.

Kot zna le Janja: prišla, videla, zmagala

Janja Garnbret uživa v naravni steni. FOTO: Jessica Glassberg/Red Bull Content Poll

Garnbretova je v njej poskušala od leta 2024, bila večkrat neuspešna, v soboto, 6. junija 2026, pa ji je uspelo, ko tega ni niti zares načrtovala, in to v prvem ogrevalnem poskusu, je pisalo v sporočilu za javnost.

Ena najtežjih preizkušenj Céüse, ki leži v francoski regiji Hautes-Alpes, že dolgo velja za eno najpomembnejših športno plezalnih območij na svetu, slovi po izjemno kakovostnem apnencu in vrhunskih vzdržljivostnih smereh. Bibliographie je ena tamkajšnjih najtežjih preizkušenj, saj od prvega giba do vpetja v sidrišče zahteva izjemno moč, vzdržljivost, natančnost in zbranost.

FOTO: Red Bull Content Pool

»Zjutraj, preden smo šli v plezališče, sem se najprej ogrela na mali steni v kampu. Načrt je bil, da se potem v plezališču ogrevam še v eni lažji smeri z oceno od 7b do 8a in potem naredim prvi resen poskus v svojem projektu ta dan. Tokrat pa sem ubrala drugo taktiko, da se ogrejem kar v projektu, da še malo povadim gibe, da se mi prsti res ogrejejo in telo. Ampak že takoj sem se počutila tako dobro, moja glava je bila mirna, da sem prišla čez prvi ključni del, ohranila mirno kri in mirno glavo in sem splezala kar do vrha,« je podvig opisala Korošica.

Sedemindvajsetletna Janja je smer prvič preizkusila kmalu po olimpijskih igrah leta 2024, dokončno pa jo je preplezala po petih daljših obiskih Céüsa. Skupaj je to naneslo 21 dni in 30 poskusov v smeri.

»Občutek je neverjeten. Iskreno ga je zelo težko opisati. Ko ti uspe, je vse gladko, vse popolno. Pravzaprav sploh ne čutiš, kaj plezaš. Mislim, da sem se v teh petih obiskih ogromno naučila o sebi. Veliko sem se naučila o Céüsu in sami smeri. Morda sem bila tokrat manj živčna kot v preteklosti. Počutila sem se najmočnejšo doslej in pripravljeno na celoten proces. Ta dva tedna sta me preizkusila tako, kot me ni še nič prej. Preizkusila sta moje potrpljenje,« je dodala.

FOTO: Red Bull Content Pool

Janja bo med 17. in 21. junijem tekmovala v Innsbrucku, kjer bo lovila jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu.