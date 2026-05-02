Janja Garnbret po dolgem času brez zmage: To je zame opomin

Dvakratna olimpijska zmagovalka Janja Garnbret je v kitajskem Keqiau, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, osvojila drugo mesto na balvanih. Najboljša športna plezalka v zgodovini je tako ostala brez 50. zmage v svetovnem pokalu ter prvič po avgustu 2023 ni osvojila prvega mesta.

Jennifer Buckley je kot druga slovenska finalistka končala na osmem mestu (44,7 točke). Prvič je v pokalu zmagala Francozinja Zelia Avezou (84,8), zmagovalka evropskih iger leta 2023 je imela le dve desetinki točke prednosti pred Garnbretovo (84,6). Tretja je bila daleč zadaj Avstralka Oceana Mackenzie (69,6).

Sedemindvajsetletna Janja Garnbret si je po olimpijskem letu 2024 lani vzela najdaljši tekmovalni premor doslej in je tekmovala le na treh prizoriščih in na vseh treh zmagala. Neporažena je bila od svetovnega prvenstva v Bernu 12. avgusta 2023, ko se je morala v težavnosti kljub osvojenemu finalnemu vrhu zadovoljiti z »zgolj« srebrom. Pred lanskim SP v Seulu je 6. septembra v Kopru pred domačimi navijači osvojila 49. zmago v svetovnem pokalu.

Mlada Jennifer Buckley je zadovoljna z uvrstitvjo v finale. FOTO: Blaž Samec/Delo

Prvič je postala svetovna prvakinja leta 2016, nato je z vsakega SP prinesla vsaj eno medaljo. Korošica je konec septembra lani v Seulu, kjer je postala svetovna prvakinja v težavnosti in balvanih, seštevek osvojenih lovorik na SP premaknila na številko 12, od tega je deset najžlahtnejšega leska.

Tudi letos le na izbranih tekmah

Garnbret je bila za uvod v novo sezono po prvem mestu v petkovih kvalifikacijah Keqiaua najboljša še v polfinalu, nato pa ji v finalu za las ni uspelo, da bi znova stopila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Avezou je bila za las boljša, to je bilo jasno že pred zadnjim nastopom slovenske tekmovalke.

Tudi letos bomo Janjo Garnbret videli v Kopru. FOTO: Grega Valančič/PZS

Ocenila je, da je bil na tretjem balvanu kakšen nepotreben poskus preveč. »To je zame opomin, da si moram balvan bolje pogledati. Plezanje je bilo zahtevno, kar imamo pa radi,« je dodala Garnbret. Letos bo tekmovala le na izbranih tekmah, poleg Keqiaua se bo na Kitajskem v maju merila še v težavnosti v Wujiangu, v Innsbrucku junija v težavnosti in balvanih, septembra v Kopru v težavnosti in za konec oktobra v Čilu tudi v težavnosti.