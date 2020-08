Janja Garnbret po koronskem premoru druga v Briançonu

Briançon – Janja Garnbret je osvojila drugo mesto na tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini težavnost v Franciji. V nocojšnjem ženskem finalu sta vrh smeri osvojili Garnbretova in Italijanka Laura Rogora, ki je vodila v kvalifikacijah in polfinalu. Tretje mesto je pripadlo Francozinji Fanny Gibert.



Garnbretova je bila v kvalifikacijah na vrhu skupaj z Italijanko, v polfinalu pa si je priplezala tretje mesto. Slednjič je ponovila uspeh iz leta 2019, saj je v Briançonu tudi lani osvojila drugo mesto.

Kar štiri Slovenke v finalu

Slovenija je imela v finalu kar štiri predstavnice, največ med reprezentancami, kar je nov lep dosežek slovenske reprezentance v športnem plezanju. Vita Lukan in Tjaša Kalan sta osvojili peto in šesto mesto, Lucija Tarkuš je svoj prvi finalni nastop na tekmah najvišje ravni končala na devetem mestu od devetih tekmovalk, ki so se pomerile v finalu.



V Briançonu je na sporedu še moški finale z dvema slovenskima predstavnikoma, Domnom Škoficem in Luko Potočarjem.



Mednarodni zvezi za športno plezanje je v Briançonu uspelo pripraviti prvo tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju v letošnji sezoni, ki pa bo upoštevajoč epidemiološke razmere po svetu in omejitve pri potovanjih najverjetneje tudi edina letos.