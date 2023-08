Janja Garnbret priznala premoč mladi Japonki, vrhunec še sledi

Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret se je po sobotni prepričljivi zmagi v balvanskem plezanju na svetovnem prvenstvu v Bernu danes morala sprijazniti z drugim mestom in srebrno kolajno v težavnosti. Korošica je dosegla vrh nekaj sekund pred iztekom časa, toda 19-letna Japonka Ai Mori, ki je olimpijsko prvakinjo premagala že v polfinalu, je bila nekaj sekund hitrejša in se veselila uspeha kariere. Slovenska šampionka bo imela vrhunec mundiala čez teden dni, ko bo v kombinaciji lovila zmago in olimpijsko vstopnico za Pariz 2024. Druga Slovenka v finalu Mia Krampl je bila četrta.

Garnbretova je nastopila v svojem še devetem finalu na svetovnih prvenstvih. To je njena že četrta kolajna v težavnosti na svetovnih prvenstvih, druga srebrna, ob tem ima še dve zlati. V soboto je z izjemno predstavo osvojila svojo še sedmo zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, kar je največ med vsemi športnimi plezalkami in plezalci na prvenstvih, je poročala STA.

Tokrat je bila od Garnbretova boljša 19-letna Japonka Ai Mori. V finalu sta tako Garnbretova kot Morijeva osvojili vrh smeri, a je bila japonska tekmovalka boljša v polfinalu, prav tako pa je bila hitrejša v finalni smeri od slovenske šampionke.

Prvenstva še ni konec. Prihodnji teden bo sledil vrhunec z olimpijskimi kvalifikacijami, polfinalom in finalom v olimpijski kombinaciji balvanov in težavnosti. Garnbretova se je z zmago na balvanih in srebrom v težavnosti zanesljivo uvrstila v boj za olimpijsko vozovnico za Pariz.