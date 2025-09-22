Janja Garnbret spet razred zase

Slovenski športni plezalci so s petimi uvrstitvami v polfinale v prvi disciplini svetovnega prvenstva težavnosti izpolnili načrt. Janja Garnbret je bila razred zase z osvojenima obema kvalifikacijskima vrhovoma. Uspešni so bili tudi Lučka Rakovec, Rosa Rekar, Mia Krampl in Luka Potočar. Lucija Tarkuš je za malenkost zgrešila polfinale.

Od Slovencev je Rekar na devetem mestu (28+, 41), Rakovec je 11. (30+, 32+), svetovna podprvakinja v težavnosti iz leta 2019 Krampl je 18. (30+, 28+). Tarkuš je prvenstvo končala že prvi dan na 29. mestu (27+, 26+). V polfinale napreduje najboljših 24.

Edini slovenski plezalec v Seulu Potočar je osvojil en vrh, v drugem pa je padel na višini 28+. Gre za dosežek, s katerim si je zagotovil deveto izhodišče. Moške kvalifikacije je dobil Španec Alberto Gines Lopez z dvema vrhovoma smeri. Branilec naslova iz Berna Avstrijec Jakob Schubert je osmi (28+, 44).

Tako polfinale kot finale v težavnostnem plezanju bosta v Južni Koreji na sporedu v petek. V torek bodo potekale še kvalifikacije v balvanskem plezanju. V balvanih bodo poleg Garnbretove, ki edina v slovenski vrsti nastopa v dveh disciplinah, tekmovali še Jennifer Buckley, Katja Debevec in Anže Peharc. V hitrosti Slovenci ne bodo nastopili.

Lučka Rakovec se po zdravstvenih težavah uspešno vrača na nekdanjo tekmovalno raven. FOTO: Grega Valančič

Janja je kot dvakratna olimpijska in osemkratna svetovna prvakinja glavna favoritinja v težavnosti in balvanih. Z desetimi kolajnami, ki jih je osvojila od leta 2016, od tega osmimi najžlahtnejšega leska, je tudi rekorderka SP. In v uvodnem delu prvenstva ni razočarala.

Edina je zmogla do vrha v obeh smereh med plezalkami ter z odliko opravila prvi del boja za tretji naslov v težavnosti. Tekmice je niso dohajale. Britanka Erin McNeice, ki se je najbolj približala Slovenki, je imela en vrh, v drugi smeri pa so ji priznali višino 44+. Tretja je Američanka Annie Sanders z višinama 44+ in 41. Branilka naslova iz Berna (2023) Japonka Ai Mori v Seulu ne tekmuje.

Šestindvajsetletna Garnbretova je zadnji dve leti nepremagljiva. Od 12. avgusta 2023, ko je na SP v Bernu v težavnosti zasedla drugo mesto, je Korošica zmagala na vseh tekmah, na katerih je nastopila. Pred SP je letos nastopila le na dveh svetovnih pokalih, v Innsbrucku je slavila tako v balvanih kot težavnosti, v Kopru pa je konkurenco premagala za rekordno 49. zmago v svetovnem pokalu, 31. v težavnosti.

Korošica je na prejšnjem SP poskrbela za dvojno krono v balvanih in olimpijski kombinaciji. Kombinacije ni več na tekmovalnem sporedu. Na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu bodo delili kolajne v treh posamičnih disciplinah plezanja: težavnosti, hitrosti, balvanih. Takšen je tudi spored SP v Južni Koreji.