Kot zna le Janja: prišla, videla, zmagala

Tri tekme so bile dovolj, da je Janja Garnbret ostala slovenska športna kraljica. Najboljša športna plezalka zadnjega desetletja je nastopila na dveh tekmah svetovnega pokala, zmagala tako v Innsbrucku kot v domačem Kopru, vrhunec sezone 2025 pa je bil na svetovnem prvenstvu v Seulu, kjer je bila zlata tako v težavnosti kot na balvanih. Za nameček je bila odlična ambasadorka v projektu Botrstvo v športu in je zbrala 318.219 evrov za podporo mladim športnikom iz socialno šibkejših okolij.

Korošica je nepremagana od avgusta 2023, ko je bila druga v težavnosti na SP v Bernu (boljša je bila Ai Mori), a si je z zmago v kombinaciji zagotovila olimpijski nastop v Parizu, kjer je ubranila zlato kolajno iz Tokia. Po zelo stresnem letu sta se s trenerjem Romanom Krajnikom odločila malce lažje zadihati in sestavila zelo okrnjen tekmovalni program, Janja pa se je bolj posvetila plezanju v naravni skali.