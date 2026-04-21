Hren: To si lahko privošči le Janja, drugi razmišljajo drugače (FOTO, VIDEO)

Sezoni 2026 v športnem plezanju bi lahko rekli zatišje pred neurjem, saj ne prinaša velikega vrhunca. Naslednja bo že zelo stresna, saj se bodo delile olimpijske vstopnice. Razširjena slovenska reprezentanca se bo letos posvetila predvsem tekmam svetovnega pokala, najbolj pomembna bo v začetku septembra v Kopru. Poleti je podčrtano tudi evropsko prvenstvo, na katerem pa ne bo nastopila najboljša plezalka na svetu Janja Garnbret.

»Še vedno uživam v plezanju Tako na tekmah kot v skali. Rada vstanem zjutraj in grem na trening. Motivacija je po desetih letih ista,« je dejala Korošica, ki upa, da bo že na Kitajskem vpisala jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu. Najbolj se seveda veseli koprske tekme. Tam bo 30. obletnica tekem na Slovenskem, 25 jih je bilo v Kranju, zdaj bo peta na Obali.