Po podvigu v Franciji Garnbretova po številko 50 v Avstrijo

Po razočaranju v balvanskem delu tekme v Innsbrucku, kjer se nobenemu od slovenskih plezalcev ni uspelo prebiti niti v polfinale, jutri in v nedeljo na Tirolskem sledi vrhunec svetovne serije v športnem plezanju, in sicer tekma v težavnosti.

V središču pozornosti bo Janja Garnbret, ki lovi svojo 50. zmago v svetovnem pokalu in prvo letošnjo. Ob njej bodo v sobotnih kvalifikacijah nastopile še Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš, Rosa Rekar, Mia Krampl in Sara Čopar, v moški konkurenci pa bo edini varovanec selektorja Gorazda Hrena nekdanji zmagovalec svetovnega pokala Luka Potočar.

Garnbretovi, ki je nedavno kot prva osvojila smer Bibliographie 9b+ v kraju Céüse v francoskih Alpah, na uvodnih tekmah na Kitajskem ni uspelo priti do številke 50, toda v Innsbrucku vedno zelo uživa in bo velika favoritinja za zmago.

Kvalifikacije bodo v soboto ob 8. uri, polfinale ob 19.40. Finale bo v nedeljo prav tako ob 19.40.